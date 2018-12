Ikke helt det samme som venlighed, mildhed, generøsitet, som godhed, som sød, som blød, som kvaliteten af fløjl, som underfundig hemmelig

Carnera er frilansskribent, bosatt i København.

Power of Gentleness Anne Dufourmantelle Stanford University Press USA

Der findes ord vi tror vi kender og derfor ikke gør et større nummer ud af. Gentleness, på dansk ‘nænsomhed’ eller ‘mildhed’, er et af dem. Nænsomheden må nemlig finde sin stemme. Vi kan ikke tage den for givet, hverken som noget vi forstår eller som noget vi gennemlever. Dufourmantelles bog består derfor af en serie tableauer der i små sproglige tankefulde scener maler sig frem til det som ikke lader sig tænke i ét begreb, men som gradvist faktisk lader sig tænke. I sig selv ret forbløffende. En malende skrift. Børn der med naivitet leger statue, de snoede vinger fra en sommerfugl i beskyttende kokon, de flade stenstøtter arrangeret som hellige sten i en have. Alle kræver de nænsomhed. Og lidt efter lidt tager nænsomheden form.

En hemmelig dyd

Et sovende barn har alle dage været et universelt billede på nænsomhed. Nænsomhed er dog ikke ren natur. Den skal læres. Måske ligefrem en dyd. Det er altid en forbrydelse at angribe mildheden og nænsomheden. Den er det hemmelige livs kraft. Og ja, den er barndommens hemmelige navn. Navnet for opdagelse og udforskning, et reservoir for en hemmelig forbundethed med verden. Uden den ville der ikke være liv: det nyfødte fosters første bevægelser og senere barndommen. Intet barn kommer ordentlig igennem denne uden nænsomhed.

Helende kraft

«Nænsomheden er,» skriver Dufourmantelle, «det liv som sover i hver og én vores celler, i håb om at vende tilbage, umuligt som det er, til den tabte verden der vuggede os lang tid før de moderlige arme.» På græsk oversættes ordet proates med ‘ydmyg’ og ‘den sagtmodige’. Heraf det bibelske: «Velsignede er de sagtmodige, for de skal arve jorden.» Navah på hebraisk henviser til den ydmyge. Nænsomhed, fortsætter hun, er en egenskab ved Gud før det bliver menneske! Men vi skal tilbage til sanskrit for at finde forbindelsen mellem åndelig godgørenhed og mildhed i hjertet. Det er vandets element. I Vedaernes sange høres denne modtagelighedens ynde. En sans for umærkelighed, at livet er som en strømmende flod. En sans for «den stille transformation». At tingene hvert øjeblik ændrer sig (kinesisk filosofi). Det som vi i vesten har så svært ved at forstå. «Vi har meget at lære af østens sans for nænsomhed uden sentimentalitet.» Her lyser en omsorgsfuld helende kraft og en modstand.

Motstand

Hos Vedaerne og Gandhi forbindes nænsomhed med ikkevoldelig modstand. For Gandhi har nænsomheden en symbolsk kraft. Tre steder hentede han inspiration til sin politiske modstand: Tolstojs idé om ikkevold, Ruskins idé om håndværkets værdighed og Thoreaus idé om altid at forfølge sandheden og ikke adlyde dårlig regeringsførelse.

Nennsomheten er det hemmelige livs kraft og barndommens hemmelige navn.