IKEA, Bratteli, jødisk eiendom …

I det svenske sikkerhetspolitiets arkiver finnes en hemmeligstemplet mappe fra 1943 merket «Memorandum vedrørende: Nazist».

I 1994 ble denne filen åpnet av journalister i avisen Expressen. Innholdet ble utgangspunktet for en artikkelserie som forstyrret bildet av en nasjonal helt. Den gjaldt IKEA-grunnlegger og eier Ingvar Kamprad, som ikke bare hadde vært nazist da Hitler levde.

Mens IKEA vokste, støttet Kamprad en bevegelse som fremmet et raserent Europa. Jeg eier et signert eksemplar av Trygve Brattelis Fange i natt og tåke , utgitt på svensk i 1980. I forordet sammenligner Tage Erlander sin egen rolle som statsminister med forholdene for kollega Bratteli, som tilbrakte tre år i tyske konsentrasjonsleire: «Egentlig er det fantastisk at Trygve Bratteli, etter sine forferdelige opplevelser under andre verdenskrig, klarte å bevare troen på menneskets fremtid.» For meg fanger den kommentaren en avgjørende forskjell mellom svensk og norsk nasjonaloppfatning.

I et nylig frigjort land krever fremtiden et oppgjør med fortiden. I et nøytralt . . .