Ideologikritisk ryggmargsrefleks

For a Ruthless Critique of All That Exists. Literature in an Era of Capitalist Realism

LITTERATUR / Kritikk i litteraturvitenskapen er bare et spesialtilfelle av kritikk i samfunnet ellers.

Robert T. Tally jr. (f. 1969), professor i engelsk ved Texas State University, har skrevet en liten pamflett som forsøker å slå et slag for en kritisk litteraturvitenskap.

Tally går løs på en motstander. Hans hovedfiende er The Limits of Critique (2015), skrevet av Rita Felski (f. 1956), professor i engelsk ved University of Virginia og tidligere redaktør av tidsskriftet New . . .