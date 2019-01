Identitetsproblemer og falske tilståelser

Identitetsproblemer blant unge innvandrere i Sverige, og behovet for bedre rettssikkerhet i USA: Sofielund og New York er rammene til to nye nordiske dokumentarer.

Hruza er tsjekkisk/norsk filmskaper og fast filmkritiker i Ny Tid.

Leslie on Fire /False Confessions Stefan Berg,Katrine Philp Sverige/Tyskland,Danmark

Skandinaviske helaftens dokumentarfilmer ser gjerne bortenfor egne landegrenser når de leter etter emne, protagonist og setting. Ved siden av de velfortjente vinnerne av beste nordiske dokumentar, The Deminer av Hogir Hirori, og Simon Lereng Wilmonts The Distant Barking of Dogs, som vant publikumsprisen i fjor høst, var bare noen få av de nominerte filmene tatt opp i et nordisk land. Derfor var det desto hyggeligere å se at åpningsfilmen, Leslie on Fire av Stefan Berg, brakte oss litt nærmere lokalmiljøene i Malmö. Også False Confessions av Katrine Philp, som vant publikumsprisen under årets CPH:DOX, var nominert.

Leslie on Fire gir oss en titt inn i lokalsamfunnet Sofielund – et svært segregert område i Malmö, preget av fattigdom og kriminalitet – der vi møter 14-åringen Leslie Tay. Selv om protagonisten er svært likandes og snakker åpent om sine følelser, virker det som om Stefan Berg ikke helt har kunnet bestemme seg for hva temaet hans egentlig er – derfor skorter det litt på dybden i filmen.

Getto-helt