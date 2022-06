I retning av det totalitære

Om tyranni: Tjue ting vi kan lære av det tjuende århundre

PRE-FASCISME : Timothy Snyders lille lærebok Om tyranni – skrevet for samfunn «mellom Hitler og Stalin» – befinner seg mellom patriotisk lydighet og politisk ulydighet. Boken er stadig aktuell.

Om tyranni: Tjue ting vi kan lære av det tjuende århundre er basert på advarsler fra den amerikanske historikeren Timothy Snyder, som er spesialist på det tredje rike og holocaust. Snyder varslet i 2017 at den amerikanske presidenten kunne gå til angrep på demokratiet ved å provosere frem en krise som kunne gi en årsak til å sette til side maktbalanserende institusjoner. Troen på at det amerikanske liberale demokratiet er det eneste politiske alternativet til fascisme og kommunisme, har vært nær sagt hellig i USA, noe ikke minst Hannah Arendt har medvirket til. Med post-Trump-samfunnets erfaringer og vissheten om at Trump vil fortsette å prege den amerikanske politikken under kongressvalget i USA i 2022 og ved presidentvalget i 2024, er nyutgivelsen derfor relevant.

I Norge var flere anmeldere i 2017 positive til Snyders demokratiopplæringsprosjekt, men mer skeptiske til det som kunne synes å være hans amerikaniserte overdrivelser. Aftenpostens anmelder oppfattet i 2017 Snyders budskap som «for pessimistisk». Men . . .