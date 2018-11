I påvente av thailandsk nyvalg

Karl Ingar Røys er billedkunstner og filmskaper

Parit Chiwarak er bare tjue år, men han har flere år bak seg som politisk aktivist. I dag er han en av de mest profilerte anti-junta-debat-tantene i Thailand. Jeg møter ham en kveld på det anerkjente universitetet Chulalongkorn i Bangkok. Han forteller meg at det hender politiet følger med på hvem han treffer. Jeg ser meg over skulderen i ren refleks, men Parit virker rolig og uforstyrret. Han vil heller fokusere på hvorfor han gjør det han gjør. Han begynner med be-gynnelsen, og det er jo alltid et godt utgangspunkt.

I 1912, under kongedømmet til Thailands Kong Vajiravudh, pønsket soldater og intellektuelle i hemmelighet ut en plan, med hensikt om å etablere en demokratisk stat og et nytt konstitusjonelt monarki. Som så ofte skjer: Planen ble lekket og plottmakerne arrestert.

De siste fire årene har Thailands Nasjonale Råd for Fred og Orden (NCPO) forsøkt å kontrollere all politisk motstand.

Kuppmakerne som ville utfordre kongens superiøre overherredømme fikk svar på tiltale i form av et teaterstykke Chuay Amnat («Ta makten») – ført i pennen av selveste kong Vajiravudh og fremført i 1923.

Intensjonen var å oppdra sivilsamfunnet og de militære til å være lojale mot monarkiet. Kong Vajiravudh brukte teaterformatet som et medium for å formidle sine monarkiske visjoner rundt begrepet thaiism. Når du er thai, er du en av oss – du er for kongedømmet. Kulturell aktivisme er ikke bare forbeholdt dagens demonstranter eller fremtidens kuppmakere, den er dypt nedfelt i thailendernes kultur. Og her ligger det en viss forventning: Thai betyr fri på thailandsk.

De røde mot de gule

Forenklet sett så har Thailand helt siden 2006 vært låst i en fargekodet politisk stillstand, dominert av to fronter: rød-skjorter mot gul-skjorter. Denne politiske krisen er en konflikt mellom «de gule», som kjemper for et rojalistisk demokrati der kongen fungerer som den øverste lov, mens rød-skjortene fremmer demokratiske verdier som frie og rettferdige valg.

Rød-skjortene er formelt kjent som United Front for Democracy Against Dictatorship (UDD), med tidligere statsminister Thaksin Shinawatra (2001–2006) i spissen.

Medlemmene er hovedsakelig fra distriktene og utenfor de store byene, men inkluderer også urbane studenter, venstreorienterte aktivister og forretningsfolk. De ser på forsøket til den urbane og militære eliten som en trussel mot demokratiet i deres forsøk på å kontrollere thailandsk politikk. Shinawatra ble veldig populær på landsbygda fordi han initierte en politikk som styrket en finansiering av helsevesenet og utdanningssektoren – også utenfor de urbane kjerneområdene.

Eks-statsminister Shinawatra forente i utgangspunktet også de gule i motstanden mot ham.

Filmvisning og kunstnersamtale på Hausmania i Oslo Den 18. november kl. 18.00 viser Karl Ingar Røys noen av sine filmprosjekter fra Norge, Burma og Spania i Flerbrukshallen på Hausmania Kulturhus, Hausmannsgate 34 i Oslo. Arrangementet er en del av utstillingsserien «Kamp – min, din og alles andre». Prosjektet er et samarbeid mellom Hausmania Kulturhus og The Black Cube.

Gul-skjortene kan sies å være en løs gruppe av rojalister, ultra-nasjonalister og urban middelklasse, også kjent som People’s Alliance for Democracy (PAD). De er ledet av mediamogulen Sondhi Limthongkul samt Chamlong Srimuang – en tidligere general med sterke bånd til kongens rådgivere. De gule anklagde Shinawatra for korrupsjon og maktmisbruk. De hevdet at han kjøpte og utnyttet stemmene til de fattige på landsbygda, som de mente ikke forsto bedre. De hevdet også at han heller ikke var lojal nok i sin støtte til monarkiet.

Da det ble avholdt valg 18 måneder etter militærkuppet i 2006 – hvor den thailandske hæren styrtet den valgte regjer- ingen – hadde Shinawatra fortsatt støtte på landsbygda, selv om han som følge av militærkuppet befant seg i oversjøisk eksil i London.

Velgere fra Nord-Thailand av-gjorde valget og tilbakeførte makten til Shinawatras allierte People’s Power Party (PPP), for bare å se at regjeringen etter kort tid ble felt igjen, etter at People’s Alliance for Democracy (PAD) mobiliserte store protester i Bangkok mot et forslag fra PPP om å endre grunnloven for å beskytte Shinawatra og hans tilhengere fra korrupsjonssiktelser.

Det hele kulminerte i at Thailands konstitusjonelle domstol oppløser Shinawatras regjerings-

parti PPP, etter avsløringer av valgfusk. Parlamentet velger opposisjonsalliansens leder Abhisit Vejjajiva (leder av Thailands demokratiske parti), til store protester fra PPP, som viser til han ikke er demokratisk valgt.

Dette ble startsignalet for rød-skjortenes protester, som fortsatt pågår den dag i dag.

Lovnader om valg

De neste årene karakteriseres av en rekke rettssaker mot Shinawatra, som er i eksil, hvor han er tiltalt for blant annet korrupsjon og skatteunndragelse. Dette fører til fengslingsdommer in absentia samt beslagleggelse av store deler av hans families verdier. Store demonstrasjoner med krav om nyvalg blokkerer bykjernen i Bangkok, og det kulminerer i 2010 til voldelige sammenstøt mellom regjeringens sikkerhetsstyrker og rød-skjortene, der 91 mennesker mister livet.

«Vi har oppfordret folk til å ta med en kopi av George Orwells 1984 og lese den når vi spiser lunsj.» Parit Chiwarak

Fastforward til dagens situasjon og vi har en junta som går under den selvforherligende betegnelsen, Thailands nasjonale råd for fred og orden.

Thailands borgere har blitt forsikret av dem gjentatte ganger om det skal avholdes et demokratisk valg – helt siden kuppmakerne tok makten i 2014 med den begrunnelse at de skulle «forsvare demokratiet». De proklamerer at opprettholdelsen av lov og orden forutsetter at all politisk aktivitet forbudt.

Etter flere brutte lovnader var nå den siste planen at det skulle avholdes valg i november 2018, men dette ble igjen utsatt til et vagt løfte hvor datoen for nytt valg skulle finne sted «mellom 24. februar og 5. mai 2019», ifølge Deputy Prime Minister Wissanu Krea-ngam 25. juni 2018.