I påvente av at jeg arresteres i natt

In Erwartung meiner nächtlichen Verhaftung. Uigurische Notizen

Noen bøker trenger verken dramatiske beskrivelser eller raffinerte vendinger for å bore seg rett inn i brystet. De kan gjøre det med lavmælt fortellerstemme og nakne fakta. En sånn bok er Tahir Hamut Izgils In Erwartung meiner nächtlichen Verhaftung. Uigurische Notizen (‘I påvente av min nattlige arrestasjon’). Det er hans egen historie, og samtidig historien til hundretusener av uigurer, som lider under Kinas undertrykkelse.

Uigurene, et folk av tyrkisk avstamning, tilhører en minoritet i det vestlige Kina, i regionen Xinjiang. De bekjenner seg til islam, hvilket i Kinas øyne gjør dem til sannsynlige . . .