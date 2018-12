I Kinas skygger

Trige Andersen er frilansjournalist og historiker.

Home is Not Here Wang Gungwu NUS Press Singapore

«Jeg var hverken den slags kineser, det nye Kina ønskede, eller den slags, min far havde håbet, jeg ville blive,» skriver historikeren Wang Gungwu om en af sine tidlige voksenerkendelser. Han var vokset op i 1930’ernes Britisk Malaya sammen med sine forældre, der var migreret fra Kina for at arbejde – men altid med en plan og et intenst ønske om at vende tilbage. Drømmen om Kina blev spoleret af en verdenskrig og siden en borgerkrig.

Begge dele ramte også familiens eksil, Ipoh, der i dag er hovedstad i den malaysiske delstat Perak, og som blev grundlagt af briterne i slutningen af det 19. århundrede for at huse arbejdere fra blandt andet Kina og Indien til tinminer og gummiplantager i området.

Kina var ikke lenger Kina

Siden Wang Gungwus forældre aldrig havde ønsket at slå sig ned uden for Kina, men derimod levede de første mange årtier med en drøm om at vende tilbage, opdragede de deres søn til at orientere sig mod en kinesisk fremtid. Som det så ofte sker for migranter, var den fremtid imidlertid uforudsigelig. Det Kina, Wang Gungwus forældre kendte, var allerede under opløsning da de rejste ud – fra Qing-dynastiets kejserrige til Sun Yat-sens republik – og siden forandrede den japanske besættelse under Anden Verdenskrig og det efterfølgende opgør mellem nationalister og kommunister landet for altid.

Trods omfattende økonomisk krise og en borgerkrig under opsejling forsøgte familien at vende tilbage til hjemlandet i efterkrigsårene, men måtte af helbreds- og sikkerhedshensyn opgive forsøget. I mellemtiden havde politiske modsætninger i Kina spredt sig til de store kinesiske mindretal i hele Sydøstasien, og i kombination med anti-koloniale selvstændighedsbestræbelser i Britisk Malaya var heller ikke Ipoh længere det sikre, om end ufrivillige eksil, byen tidligere havde udgjort.

Memoarer

Nogen burde have bistået Wang Gungwu mere nidkært i redigeringen af hans memoirer, der bærer stærkt præg af, at historikeren oprindeligt havde sine egne børn i tankerne som læsere (som han selv skriver i forordet). Home Is Not Here kunne have været en vedkommende personlig beretning om et kapitel af historien, som har haft afgørende betydning ikke bare for Wang Gungwus egen tilgang til studier af Kina og kinesiske samfund uden for landet, men for selve dannelsen af det moderne Øst- og Sydøstasien.