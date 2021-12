I hænderne på staten?

Digital revolusjon

DIGITALISERING : Hvem har ret til at færdes «frit» på de digitale motorveje, og hvem vinkes til siden af politiet eller statens efterretningstjeneste fordi deres dataprofil dukker op på radaren?

«Vi står midt i en digital revolusjon», skriver den norske politolog Hilde Nagell i indledningen til hendes bog Digital Revolusjon. Bogen lægger sig i forlængelse af en række internationale udgivelser, der alle understreger at vi befinder os midt i en brydningstid, hvor kunstig intelligens, tingenes internet (IoT) og Big Data fundamentalt vil ændre vores liv og hverdag: «Snart vil den selvkjørende bussen plukke dig opp der du måtte befinne deg, og gå når passasjerene ønsker å reise.» Billedet af fremtiden er velkendt, en selvkørende bus i en «smart» by.

Men hvad når de offentlige transportmidler drives af private multinationale selskaber, der konkurrerer om markedsandele i en stadig mere dereguleret platformsøkonomi? Hvad når en nations kritiske infrastruktur – og Nagell laver et stærkt argument for at internettet bør regnes til denne kategori, på linje med fx vand og elektricitet – sælges til højest bydende kommercielle aktør, som derefter opnår monopollignende status og frit kan «sette betingelser for blant annet bruk og priser»?

Nagells erklærede ærinde med bogen er at tage magten og den demokratiske kontrol tilbage fra de teknologi ske giganter, der definerer de globale digitale spilleregler: «I USA har noen få teknologiselskaper fått vokse seg dominerende uten stor innblanding eller regulering fra myndighetenes side. I løpet av de ti siste årene har Amazon, Apple, Facebook Microsoft og Google (Alphabet) samlet seg øverst på listen. Mens mange virksomheter sliter økonomisk etter koronautbruddet, økte de sin inntjening. Den samlede markedsverdien til disse fire selskapene ble svimlende 500 milliarder dollar.»

De fire tech-giganter

For Nagell er den voksende magt- og kapitalkoncentration hos private aktører et bekymrende aspekt af den digitale revolution. Men hvad angår de fire tech-giganters samlede størrelse har norske Nagell en trumf i ærmet, for «til sammenligning er det norske oljefondet verdt om lag 1000 . . .