I fredens tjeneste

ORIENTERING / Har ikke andre rett til den samme tryggheten som vi krever for oss selv? Vi må stoppe dødsspiralen som består av sofistikerte drapsvåpen.

«Det vonde drep du ikkje med øks», står det på en stein ved Olav Duun#s hus i Holmestrand. Det onde stopper du verken med øks eller gevær eller granater eller atomvåpen.

Hvordan stopper du det onde da?

Ja, men hva med Hitler? Og Neville Chamberlain? Historien legger frem for oss erfaringer med ‘det onde’, og eksemplene trekkes frem med triumferende skråsikkerhet. Grotesk vold og naiv ettergivenhet slynges ut som sikre vinnerargumenter. Churchill, Hiroshima, Stalin.