I en beredskabssituation

How to Save the City – a Guide to Emergency Action

TRANSFORMASJON / I How to Save the City er den overordnede udfordring stadig hvordan vi kan genetablere vores forhold til naturen.

Vi bør bryde med vores hidtidige praksis, ja hele vores tænkning – om nødvendigt med loven – nu hvor vi har overskredet en udvikling, der ligger ud over planetens grænser. For vi er på vej mod den første af en række tipping points, som vil igangsætte sådanne centrifugale kræfter i naturen og i klimatiske forhold, at vi helt mister mulighederne for at planlægge indretningen af vore samfund.

Budskabet i IPCC’s 6. Assessment Report (AR6, 2023) udgjorde blot kulminationen af en række vidnesbyrd om, at udviklingen for planetens beboere er alarmerende. Flere skræmmende rapporter er i øvrigt fulgt efter. Måske kan man sige, at Limits to Growth fra Club of Rome (Meadows mf.) udgjorde det store vendepunkt (1972). Herfra har civilisationen været på koalitionskurs.

‘First responder’

Det ovennævnte er baggrunden for Paul Chattertons bog How to save the City – A Guide for Emergency . . .