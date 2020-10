Det blir ingen Nobel-bankett i Stockholm 10. desember!

Jeg har en god og en dårlig nyhet: Det blir ingen gedigen Nobel-bankett i Stockholms stadshus 10. desember i år. For Alfred Nobel selv ville dette imidlertid være en svært god nyhet. Han hatet store middager og festivitas, blant annet for det sløseriet det innebar.

Vi må tilbake til krigsårene 1940–45 for å finne sist banketten ble avlyst. Dette til tross for at svenskenes kong Gustav V hadde et bankende hjerte for den tyske siden av konflikten. Pengene som var satt av til banketten, gikk til Røde Kors’ humanitære arbeid, som ble ledet av kongens nevø, Folke Bernadotte. Uten tvil var det en bruk av Nobel-penger som uten sammenligning harmonerer best med Nobels vilje. Men …

