I år kom de første spillefilmene om terrorangrepet 22. juli og Mordene i Kongo – til blandet mottakelse. Men er det ønskelig at spillefilmskapere skal unnlate å kommentere sin samtid?

Huser er fast filmkritiker i Ny Tid.

Mordene i Kongo/ 22 July/ Utøya 22. juli Marius Holst/Paul Greengrass/Erik Poppe Norge/USA, Norge/Norge

Fortellinger fra andre verdenskrig har vist seg å trekke store mengder publikummere, men også historiske biografifilmer er en populær filmsjanger her hjemme. Til jul kommer storfilmen om Sonja Henie – som riktignok kan vise seg å skille seg noe fra det siste tiårets norske «biopics». Til dels fordi den ikke synes å være noen tradisjonell heltefortelling, men særlig fordi det ikke er en mannlig historisk skikkelse som portretteres.

Blant årets norske filmpremierer kan man i tillegg skimte en litt annen trend, hvor man dramatiserer hendelser som ligger tettere opp til det dagsaktuelle nyhetsbildet. Syv år etter terrorangrepet på regjeringskvartalet og Utøya ble dette skildret i flere filmer, med Utøya 22. juli av Erik Poppe som den første. I høst kom også Marius Holsts Mordene i Kongo, som fortalte om Joshua French og Tjostolv Molands lysskye bedrifter, og påfølgende dødsstraffer, i DR Kongo.

Mange reagerte på at det skulle lages spillefilm om hendelsene 22. juli 2011, slik britiske Paul Greengrass også har gjort i år med sin Netflix-film 22 July, basert på Åsne Seierstads bok En av oss. Skepsisen er forståelig, samtidig som den trolig reflekterer en oppfatning om at spillefilm er synonymt med underholdningsfilm – hvilket ikke alltid er tilfellet. Men det fantes nok en antakelse i filmbransjen om at det lå et visst publikumspotensial i dette, til tross for at det åpenbart er et problematisk tema å gå inn i. Og la oss være ærlige: Selv om Erik Poppe fremstår som en svært så humanistisk og samfunnsengasjert filmskaper, er produksjonsselskapet Paradox – som Poppe selv er medeier i – blant de mer kommersielt orienterte i Norge.

Mordene i Kongo tok på sin side for seg historien om to nordmenn som etter manges syn allerede har fått mer enn nok oppmerksomhet i media, og som mange fryktet ville bli fremstilt som helter. Med dokumentarseriene om drapet på Birgitte Tengs og trippeldrapet på Orderud gård har «true crime»-bølgen for alvor skylt inn over norske tv-skjermer. Saken om Moland og French vekker formodentlig samme nysgjerrighet hos publikum, og produsentene i Friland har trolig også sett for seg at en film om Kongo-saken kunne ha et visst inntjeningspotensial.

Hvorfor?

«True crime»-dokumentarer kan også beskyldes for å lage underholdning av tragedier fra virkeligheten, men de tilhører i det minste dokumentarsjangeren – med en annen «pakt» med tilskueren om forholdet til denne virkeligheten. Og man skal heller ikke underkjenne det journalistiske arbeidet som ligger bak de nevnte tv-seriene. Mordene i Kongo er basert på svært omfattende research, men filmskaperne har også måttet dikte i visse partier for å få fortellingen til å henge sammen. Når det i tillegg er en historie hvor mye fortsatt er ubesvart, er det betimelig å stille spørsmål om hvorfor man skal lage fiksjonsfilm om dette. Hvordan kan man vite hva som er sannhet og hva som er diktning av det filmen presenterer?

Det er sunt med en viss skepsis til filmer som er basert på virkelige hendelser.