Hvordan skal du «bli hjemme» hvis du ikke har et hjem?

Essaysamlingen There Is No Outside består av bidrag fra 19 unge forfattere om karantenetiden under koronapandemien. Samlingens tittel peker på opplevelsen av at det ikke finnes noen verden utenfor, all den tid man er tvunget til å holde seg hjemme. Verden utenfor er redusert til det man klarer å skimte gjennom vinduene, det være seg trær, en murvegg eller naboene.

Selv opplevde jeg at millionbyen Wien ble skremmende å oppholde seg i. Jeg ble engstelig for hverdagslige ting – som å gå ut for å kaste søppelet. Den sjarmerende byen med mennesker som lever tett og intimt i gamle bygårder, ble plutselig et av de farligste stedene jeg kunne oppholde meg på.

Hvor ble det egentlig av de hjemløse?

Wien ble for meg det New York ble for Aaron Timms, som i essayet «Distance Must Be Maintained» skriver: «New York, som mange andre byer, er ofte fremstilt som en kropp: de store parkene som byens lunger, gatene som arteriene, folket som livsblodet.» For første gang kjente jeg en klaustrofobisk følelse i storbyen. Den lille leiligheten min som aldri før kjentes liten, føltes nå som et dukkehus.

Landsbygda ble min redning.

. . .

