The Whites are Enemies of Heaven. Climate Caucasianism and Asian Ecological Protection

ØST-ASIA : Mark W. Driscoll forteller blant annet konkrete historier om fordrukne, arrogante, hypervoldelige og voldtægtsdyrkende diplomater, missionærer og forretningsfolk.

Normalt ville jeg aldrig nedlade mig til at kigge på ratemyprofessors.com – en tåbelig neoliberal evalueringsmaskine, hvor studerende ansvarsfrit kan give deres undervisere karakterer, og hvor tendensen (ikke overraskende) er, at jo nemmere et kursus er at bestå, desto bedre evaluering.

Alligevel kunne jeg – efter at have læst den virkelig mærkelige bog The Whites are Enemies of Heaven – ikke dy mig for at tjekke, hvad forfatter Mark W. Driscolls studerende mon havde at sige om denne underviser på Asienstudier ved North Carolina University. Driscoll er, mener de unge mennesker, «super sjov», «engageret», «entusiastisk», «en smule uorganiseret» og «går ofte ud ad en tangent» – men de tangenter er værd at hænge med på, og så er Driscoll en «totalt tilbagelænet fyr» som «helt sikkert får dig til at tænke over og sætte spørgsmålstegn ved alt».

Det er faktisk ret præcist sådan, jeg forestillede mig, at det måtte være at følge undervisning hos en person, som til sin analyse af, hvordan Kina og Japan blev integreret i nutidens komplet ubæredygtige globale kapitalisme, har opfundet begreber som Climate Caucasianism, CO2lonianism, The Speed Race(r) og supinestupefiedyellow.

Samuraier og Gen’yōsha

Ifølge Driscoll blev Kina og Japan . . .