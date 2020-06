Hvordan kapitalistisk fremmedgørelse har antaget billedformen

MEDIESAMFUNDET: En analyse af, hvorledes de menneskelige relationer, inklusive sproget, er blevet iscenesat. Her i en kølig elegance, hvad Debord selv kaldte «negationens stil».

Det spektakulære samfund



Forfatter: Guy Debord Forlag: Oversat af Louise Bundgaard og Gustav Johannes Hoder Aleatorik & Antipyrine , København

Guy Debords La société du spectacle foreligger i en ny dansk oversættelse med titlen Det spektakulære samfund. Det er en særlig form for bog. Da den udkom i 1967, var den et forsøg på at kortlægge en ny historisk situation med henblik på at hjælpe en kommunistisk revolution på vej.

Der fandtes ikke mange af den slags bøger i 1967, og der findes endnu færre i dag, hvor kun få tør kaste sig ud i så ambitiøst et anliggende som at tegne et samlet billede af det kapitalistiske samfund og dets modsigelser. Med Det spektakulære samfund beskrev Debord de afgørende politiske faktorer i den anden halvdel af det 20. århundrede. Han var fuldt ud klar over det provokerende ved et sådant foretagende. I 1960’erne talte såvel politikere som sociologer og andre allerede om forsvindingen af klassesamfundet. Om hvordan tidligere konflikter nu var blevet overvundet. Debord var uenig, og bogens 221 teser viser igen og igen, at det ikke var tilfældet, at betingelserne for en revolution tværtimod var modne.

Synlighedsdyrkelse

En af udfordringer ved at genlæse Debords bog i dag er den forsimplede internalisering af bogens titel og dens analyse af den rolle, billeder spiller i dag. Fra Reagan over Berlusconi til Trump ved vi alle sammen, at billeder spiller en central rolle i formidlingen af politik. Begivenheder som 9/11, Snowdens afsløring af NSA’s overvågning og Cambridge Analyticas påvirkning af præsidentvalget i USA i 2016 har slået fast, at det politiske spil er kendetegnet ved såvel synlighedsdyrkelse og misinformation som skjult påvirkning. Det taler vi ofte om som spin.

Det symbolske produktionsapparat producerede billeder, reklamer, slogans, brands og virtuel lykke i en svimlende bevægelse.

Debords analyse er imidlertid ikke en analyse af den måde, politik bliver indpakket på. Det er en langt mere omfattende analyse af en udvidelse af det kapitalistiske samfunds fremmedgørelsesformer, og hvordan fremmedgørelsen har antaget billedform. Det er det, Debord beskriver som det «spektakulære», der omslutter samfundet og underkaster det. Ifølge Debord, der er elev af Marx, er det kapitalistiske samfund kendetegnet ved modsigelsen. Men denne modsigelse holdes nu sammen af billedlige dominansformer, der ikke blot trænger …