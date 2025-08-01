Abonnement 790/år eller 198/kvartal
Hvordan ble Norge så autoritært og krigsglad?

OFFENTLIGHET / Jeg ble omtalt som en agent for Russland som spredte russisk propaganda. Hva skjer når folk er beruset av selvrettferdighet og moralsk overlegenhet? Jeg argumenterer for diplomati og mot å sende våpen, da dette bare vil eskalere krigen, ødelegge Ukraina og bringe oss nærmere en atomkrig. Dessverre har diskursen i Norge blitt redusert til grunnleggende stammelojalitet der man må velge den ene eller den andre siden.

Norge liker å se seg som en liberal og tolerant fredsnasjon, et forbilde. Likevel har det utviklet seg en norsk kollektiv tankegang som er preget av intens mistillit og avsky mot alle som avviker fra regjeringens offisielle syn og krigsfortellinger.

Her er et sosialt eksperiment for å teste påstanden ovenfor. Jeg er professor i statsvitenskap, men jeg er også politiker og stiller til valg til Stortinget. Mitt nylig opprettede politiske parti er først og fremst et antikrigsparti, og vi innledet en plakatkampanje på alle T-baner, busser og trikker i Oslo. Kjernebudskapet var at vi er for forhandlinger og mot våpen til krigen i Ukraina. Dette virket som en rimelig holdning, siden Norge tidligere (frem til 2022) fulgte en politikk om ikke å sende våpen til land i krig (da dette eskalerer og kan gjøre oss til deltaker), og vårt land pleide å fremme diplomati og forhandlinger . . .

Diesen er professor ved Universitetet i Sørøst-Norge, og kandidat for partiet FOR i Akershus. Se også hans blogg på https://substack.com/@glenndiesen

