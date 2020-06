Er globalisering et onde som nå bør bekjempes? Nei, det er mer nyansert. Vi som har en internasjonal orientering ser med frykt på hvordan internasjonalt samarbeid nå svekkes med pandemien.

Lederen i The Economist «Goodbye globalisation» (16.5.) antydet nettopp at en mer selvrådende nasjonalisme verken blir økonomisk bedre eller tryggere. Og som Agamben minner om: Med de nasjonale nedstengningene er livets innhold og relasjoner vel som viktig som bare ren overlevelse – hva den italienske filosofen kaller rent biologisk liv.

Først må det sies at det viktigste har vært å spare liv – med de tiltak som er gjort for å hindre smittespredning. Men konsekvensene av nedstengning av nasjonene er samtidig enorme. Isolasjonisme er heller ikke nytt, noe USA har vist de siste årene. Og med den tollbelagte handelskrigen med Kina er globaliseringen på vei ned. En «slowbalisation» vises der internasjonal vareutveksling faller med rundt 30 prosent. Når tall skal nevnes, beregnes i år en nedgang i brutto nasjonalprodukt på 10–15 prosent i flere vestlige land på grunn av koronakrisen. Dette er rundt dobbelt så mye som ved forrige finanskrise i 2007–09.

Nasjonalisme

En økt nasjonalisme følger av pandemien, med erklæringer om å bli selvhjulpne. Eksempelvis Indias Narendra Modi, som i mai erklærte at landet sto foran en ny æra med økonomisk selvhjulpenhet. Og Kina er allerede nede på 60 prosent av USA-investeringene fra to år tilbake – mens USA nå ber amerikanske bedrifter om å «flytte hjem».

En rekke mer eller mindre autoritære ledere – som i Ungarn eller Polen – ser også sitt snitt til å skaffe seg vide fullmakter og nye «koronalover» via pandemien. I dag har ikke mindre enn 84 land erklært unntakstilstand, noe som gir regjeringer utvidede fullmakter og øyeblikkelig mulighet for handling via dekret. Spørsmålet er når disse unntakene blir varige, eller langtrukne, der den enkeltes frihet og det liberale demokratiet begrenses.

Eksempelvis er lysten til å utvise makt stor: masseovervåkning, forbud mot opposisjonelles demonstrasjoner, fengslinger på grunn av kritiske ytringer på sosiale medier, tilfeldige arrestasjoner. Et annet eksempel er der 2000 mennesker i El Salvador ble arrestert for ikke å ha overholdt reglene for smitteavstand. Vel, de havnet i trange fengselsceller, med fare for smitte. Og i Tyrkia slapp de nylig ut 90 000 fanger, for å hindre smitte – men «nasjonens fiender», tusenvis av politisk fanger, måtte bli. Autokratier trives godt med pandemien.