SV / NY TID publiserer her et åpent brev til SVs ledelse. Hvorfor stryker man det forrige arbeidsprogrammets påstand om at NATO ikke først og fremst er en forsvarsallianse? Og hvorfor skal ikke SV lenger mene at NATO er «et redskap for å fremme vestlige økonomiske og utenrikspolitiske interesser»?

Vi som underskriver dette brevet, er medlemmer av SV. Da SVs landsmøte i 2023 vedtok å fjerne NATO-utmelding fra programmet, støttet vi det store mindretallet som var imot. Foran SVs landsmøte i mars 2025 er det framlagt et forslag til arbeidsprogram der partiets kritikk av NATO er radert helt bort, med unntak av kritikk av NATOs atomstrategi.

Fra partiledelsen hørte vi for to år siden at SVs NATO-kritikk var uforandret – det var «bare» målet om utmelding av NATO som var fjernet. Denne argumentasjonen er lite troverdig. Dersom det var slik at partiets NATO-kritikk står ved lag, hvorfor legges det opp til å fjerne denne NATO-kritikken i det nye arbeidsprogrammet? Hvorfor stryker man det forrige arbeidsprogrammets påstand om at NATO ikke først og fremst er en forsvarsallianse? Eller forrige programs påpekning av at NATOs østutvidelse har skapt en mer usikker verden? Hvorfor skal ikke SV lenger mene at NATO er «et redskap for å fremme vestlige økonomiske og utenrikspolitiske interesser»? Vi ber SV-ledelsen svare.

Paranoide trusseloverdrivelser

Vår bekymring går imidlertid lenger. Vi frykter at en rekke standpunkter nå nedtones eller forsvinner, siden de ikke passer med partiets endrede NATO-syn. Hva mener SV om store spørsmål som Vestens forhold til det globale sør, den nye kalde krigen og den globale maktkampen? SV har sluttet fred med NATO og inngått forsvarsforlik – men hvor er SVs uavhengige utenrikspolitikk? Hvor er fredspartiet?

SV har stått for en internasjonalisme med brodd mot all imperialisme. Vi har vært for fredelig løsning av konflikter og for at sikkerhet er noe udelelig, som også gjelder våre motparter. Vi har kritisert opprustning og paranoide trusseloverdrivelser, især når dette kommer fra verdens suverent sterkeste militærblokk, NATO.

Vi krever at SV avvikler sin støtte til langtidsprogrammet for Forsvaret.

Det globale sør, som omfatter det overveldende flertallet av menneskeheten, er blitt en sterk faktor i verdenspolitikken. Vestens tid som dominerende maktblokk er begrenset. Men ikke slutt. Under USAs ledelse ruster vi opp til krig mot Kina. Primitiv propaganda piskes opp. Norge som lydig NATO-medlem sender fregatter til Øst-Asia.

Norge

Vi oppfører oss som gamle imperialister. Sannheten er at Norge ikke har alvorlige interessekonflikter med Kina. Sannheten er at det er USA/NATO som omringer Kina med baser og marineskip. Det er ikke Kina som omringer USA eller truer med krig. Skal virkelig SV ‘solidarisere’ seg med den vestlige imperialistiske blokken i kampen mot land som USA utpeker som rivaler? Skal vi akseptere et svart-hvitt verdensbilde, som er produsert i Washington, om at den såkalt frie verden blir truet av ‘totalitære’ stater, og at vi derfor må ruste opp?

Et sosialistisk parti kan ikke støtte noen stormakt, verken USA, Russland, Kina eller noen annen. Som sosialister støtter vi den voksende krigsmotstanden i vestlige land, i Russland og i Ukraina. Vi krever at SV avvikler sin støtte til langtidsprogrammet for Forsvaret, siden dette innbefatter out-of-area-operasjoner og i ytterste fall at Norge vikles inn i nye angrepskriger. I arbeidsprogrammet for 20 år siden sto det at SVs visjon om Norge som fredsnasjon «ikke er forenlig med den rollen Norge i dag spiller i NATO». Er dere i partiledelsen enig i at dette er uforenlige størrelser?

Ukrainakrigen

Men viser ikke Russlands angrep mot Ukraina at Vesten, NATO og Norge er truet? Russland har begått en angrepskrig i strid med folkeretten. Men vi ser, oppriktig talt, ikke at Russland har evnen til å angripe verken europeiske eller andre land. 90 prosent av Russlands landstyrker er satt inn mot Ukraina. Russlands forsvarsbudsjett er på om lag en tolvtedel av USAs. Ingen vestlige eksperter hevder at Russland i dag truer Europa. De hevder kun, hypotetisk, at en slik trussel kan oppstå i framtida.

Ingen vestlige eksperter hevder at Russland i dag truer Europa.

Uansett tidligere uenighet bør nå SV slutte seg til en forhandlingslinje i Ukrainakrigen. SV må si nei til fortsatte krigsbevilgninger til Ukraina. Et flertall av ukrainerne støtter en fred basert på et kompromiss. Ingen seier til noen part er i sikte. Det ukrainske folket er ikke tjent med å føre NATOs stedfortrederkrig til «endelig seier». Bare reelle forhandlinger med deltakelse fra FN, det globale sør og fra NATO-land kan gi tyngde til en kompromissfred. Ukrainas uavhengighet må garanteres, i likhet med begge parters legitime sikkerhetsinteresser. Tør SVs ledelse kjempe for for en slik forhandlingslinje? Eller er det først når NATO støtter en fredslinje, at også FNslutter opp? Det vil ta tid og kreve meningsløse tap av ukrainske liv.

Landsmøtet

Det er opp til SVs landsmøte 14.–16. mars å fatte vedtak som løfter fram den NATO-kritikken som partiledelsen hevder er uforandret, som taler for et forhandlingskompromiss i Ukraina og som sørger for at SV ikke blir et støtteparti for Vestens økonomiske og politiske interesser. Landsmøtet er suverent. Er det slik at landsmøtet ikke deler den analysen vi her har framlagt, må vi sjølsagt ta det til etterretning. I så fall risikerer vi å skyve medlemmer og fredsaktivister fra oss. SV vil da ikke være et fredspolitisk alternativ ved stortingsvalget 2025.

Se også kommentar av Arne Overreign.

Undertegnet av: Einar Braathen, Frogner SV, Gro Standnes, Grünerløkka SV, Andreas Wohl, Vestre Aker, Liss Schanke, Frogner SV, Trond-Egil Jakobsen, Gamle Oslo SV, Bitte Vatvedt, Ullern SV, Mons Lie, Nordre Aker SV, Astrid Bergesen, Nordre Aker SV, Gunnar Gjengset, Nordstrand SV, Helle Linné Eriksen, Grorud SV, Ivar Gammelmo, Nordre Aker SV, Aage Berge, Rælingen SV, Hallgeir Langeland, Stavanger SV, Åse Simonsen, Bergen SV, Hans Ebbing, Bergen SV, Kija Indrearne, Bergen SV, Thorleif Næss, Bergen SV, Janeke Vatne, Bergen SV, Eilert Jan Lohne, Bergen SV, Kjersti Rødland, Bergen SV, Kjartan Haugsnes, Vaksdal SV, Rune Skarstein, Trondheim SV, Ida Bull, Trondheim SV, Svein Liland, Trondheim SV, Olav Gilsåmo, Meråker SV, Steinar Engen, Bodø SV, Kyrre Didriksen, Bodø SV, Johnny Kristiansen, Harstad SV, Marit Overrein, Tromsø SV, Guri Martens, Tromsø SV, og Arne Overrein, Tromsø SV





Følg redaktør Truls Lie på X(twitter) eller Telegram