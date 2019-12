Hvor ble det av dine revolusjonære, Karl?

FILOSOFI: Dokumentaren Passion – Between Revolt and Resignation reflekterer over menneskets vilje til å engasjere seg i sin samtid og å gjøre opprør.





Passion – Between Revolt and Resignation Christian Labhart (Sveits)

«Jeg var helt sikker på en ting: Vi skulle aldri bli som våre foreldre.» Christian Labhart vender blikket bakover, til 1968 og Zürich – byen han vokste opp i, på en tid da bølgene fra sekstitallets motkulturelle revolusjon nådde Sveits. Det er en personlig historie filmskaperen forteller i Passion – Between Revolt and Resignation, som hadde verdenspremiere under dokumentarfilmfestivalen Visions du Reel i Nyon tidligere i år. Den dagbokaktige dokumentaren rommer flere tiår og reflekterer over de politiske jordskjelvene som har rystet verden i løpet av Labharts levetid. Samtidig tilkjennegir han en varierende formkurve i sitt eget samfunnsengasjement, sin aktivisme og sin visjon om en mer rettferdig verdensorden.

Dokumentaren er svært personlig, men byr også på en gjennomgang av omkalfatrende hendelser – fra Tsjernobyl-ulykken til Berlinmurens fall og 9/11 i New York – som har ført til en ny verdensforståelse. Og hva skjer når opprørske ungdommer vokser til og ser foreldrenes ansikt, som de gjorde opprør mot, kikke tilbake på dem fra speilet, og deres ungdoms tro på forandring ikke har manifestert seg i endringer rundt dem?

Katastrofer og opprør

Da han var ung, søkte den nyfrelste venstreradikale Labhart seg til lærerjobber, der hans fascinasjon for antiautoritære undervisningsmetoder ble virkeliggjort. Sammen med seks andre drev han dessuten et gårdskollektiv i en periode, og vi får noen glimt av at han demonstrerer mot atomkraft i 1977. Hans beskrivelse av seg selv og sin idealistiske ungdomstid – en ung mann i håndstrikket genser og med Birkenstock-sandaler, som alle de andre likesinnede demonstrantene – er full av både selvironi og nostalgi. Men virkeligheten holdt ikke tritt med drømmene deres. Som han sier: «Vi delte utopien om et klasseløst samfunn, men ble aldri enige om hvordan vi skulle realisere den.» Baader-Meinhof gruppens militante og voldelige aksjoner; svakhetene i den kommunistiske ideologien som kom til syne idet Berlinmuren falt; radioaktiviteten som spredte seg og forurenset hele Europa etter at kjernekraftreaktoren i Tsjernobyl eksploderte – hendelser som dette førte til at venstresiden så sine fredelige idealer krakelere utover på 70- og 80-tallet.

Har vi i det hele tatt beveget oss framover siden 1939?

Utdrag fra banebrytende tenkeres skrifter understøtter de mer personlige refleksjonene samt arkivmaterialet fra katastrofene og opprørene som har formet vår nåværende æra. Denne delvis tilfeldige sammensetningen av utdrag reflekterer skiftende intellektuelle strømninger med marxistisk tenkning. Et dikt fra 1939 av dramatikeren Bertolt Brecht, om stormskyene som samlet seg over Europa, «An die Nachgeborenen» («Til dem som er født etter oss», gjendiktet av Georg Johannesen); passasjer fra Guy Debords varefetisjisme-kritikk fra 1967, Society of the Spectacle; deler av et brev Ulrike Meinhof skrev mens hun satt i isolat – alt dette bærer i seg en følelse av at postindustriell økonomisk krise og frykt for flyktninger er en iboende del av kapitalismen. Og følelsen følger oss inn i den ferskeste strømmen av tanker, fra Franco «Bifo» Berardis Poetry and Uprising og Slavoj Zizeks The New Class Struggle.