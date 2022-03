Hvilken retning går FN med verdens rikeste multinasjonale selskaper som partnere?

Covid 19: The Great Reset

WORLD ECONOMIC FORUM : Boken Covid-19: The Great Reset handler om en omforming av en samfunnsstruktur der nasjonalstat er ut, og global styring er inn.

Klaus Schwab, som er grunnlegger av og styreleder i World Economic Forum, hadde et omfattende bokmanus klart allerede tre måneder etter at verden stengte ned i mars 2020. Sammen med medforfatter Thiery Malleret ser han på pandemien som en mulighet til endring. 83 år gamle Schwab, som har innflytelse over både politikere og næringslivstopper, har i over 50 år ledet den globale tankesmien World Economic Forum (WEF), som har omlag 1000 av verdens største multinasjonale selskaper som partnere. I tillegg skolerer Schwab verdens statsledere. Som tittelen The Great Reset indikerer, handler det om en «nullstilling» med covid-19 som katalysator. Deretter en «ny normal», også kalt «Build Back Better». Statsledere verden over, inkludert Boris Johnson, Joe Biden, Justin Trudeau og Erna Solberg, . . .