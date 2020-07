«Hvad vi ønsker at sige ‘ja’ til.»

FOTOBOK: Fotograf Kajsa Gullberg er en Sokrates light i sexklubben. Fotografierne fra klubben er slørede og rødtonede.

The House of Mirror

I 2017 besøgte fotograf Kajsa Gullberg en swingerklub i København i et privat ærinde. Gullberg ville udvide billedet af sig selv og sin seksualitet, og for første gang følte hun sig rigtig tryg: I sexklubben kunne hun udforske sit begær uden at frygte overgreb eller verbal udskamning, fordi klubbens husregler er faste: Et nej er altid et nej, intolerance er uacceptabelt, og alkohol må kun indtages i beskedne mængder. Regler som disse skaber et seksuelt safe space for klubbens brugere: et sted, hvor de tør udfolde sig, fordi det, så længe reglerne overholdes, ingen fysiske eller sociale konsekvenser har. Gullbergs erfaring var, at det især var et rum, som klubbens kvinder havde glæde af.

I et interview i Weekendavisen i Danmark i forbindelse med udgivelsen af bogen The House of Mirror , der …

