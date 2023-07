Hva trenger et radikalt ømt samfunn?

Hass

HAT / Tyrkisk-tyske Seyda Kurt er opptatt av hat som frembringer ømhet. Hat bunner ofte i rasisme, misogyni, fremmedfrykt og fordommer.

I den filosofiske boken Hass skriver den tyrkisk-tyske journalisten og moderatoren Seyda Kurt om hat som motstandsdyktig handlingsform, som en reaksjon fra nåtidens undertrykkelse, som et selvforsvar og som et nødvendig middel for rettferdighet. Hat er å føle og handle på samme tid, skriver hun.

I den forrige bestselgeren Radikale Zärtlichkeit (2021) skriver hun om radikal ømhet når det kommer til kjærlighet, og hvorfor kjærlighet er politisk. I Hass er hun opptatt av hat som frembringer ømhet.

Da forlaget hennes spurte om hun kunne tenke seg å skrive denne boken, var Kurts umiddelbare reaksjon at hun ikke ville det. Hun hatet tanken på å skrive boken. Men etter å ha tenkt på det hele sommeren kom hun frem til at hun enten ville skrive om hat, ellers ble det ingen bok.

Denne forfatteren hater å skrive bøker.

Midt i boken kommer plutselig et avsnitt om at hun hater å skrive bøker: ««Jeg haaater virkelig å skrive bøker; det gjør meg kvalm. Det gjelder ikke . . .

