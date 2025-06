Hva som står på spill

Moralens økologi

ØKOLOGI / NY TID ser denne gang via en lengre og kortere analyse på en bok som i sin bredde og dybde behandler vår tid og fremtid, økologisk som kulturelt – som når kulturen naturaliseres. Om India: Her utføres de omhyggeligste ritualer for å holde verden i balanse. Om Kina: de kinesiske keiserne som brukte musikken til å harmonisere samfunnet. I Europas stormfulle historie blir drømmen om harmoni og orden projisert inn i det hinsidige. Erland Kiøsterud prøver å finne en kosmologi som kan skape en viss orden og mening i verden, samtidig som han krever total ærlighet. (se også vår film om Kiøsterud her).

Prologen til Kiøsteruds siste essay kommer i form av et Rilke-sitat fra 1923 i den opprivende perioden rett etter første verdenskrig: «Hvem, hvis jeg skrek, ville høre mitt rop blant englenes orden.» Moderniteten er en krise av kosmiske proporsjoner, og Kiøsteruds essay kan sies å handle om menneskets kosmologier, eller verdensvisjoner, sett i lys av den økologiske krisen vi gjennomlever i dag – drøyt hundre år senere.

Moralens økologi kan med fordel leses opp mot Nietzsches Moralens genealogi, som også er skrevet som en naturhistorie eller opphavshistorie. Kiøsteruds opphavsfortelling er ment å forklare det vi er vant til å tenke på som kultur og sivilisasjon, i et økologisk perspektiv. Å se kulturen, til og med moralen, som et naturprodukt var en dristig manøver på Nietzsches tid. I dag er vi vant til naturvitenskapelige tilnærminger til kunst, kultur og moral. Samtidig blir påstander om at moral er tilslørte overlevelsesinstinkter – at samarbeid og kunstnerisk mestring gir fortrinn i kampen for en make eller for tilværelsen – gjerne sett som reduksjonisme. Kiøsteruds tittel forespeiler en annen tilnærming: Moralen må hverken reduseres til genetikk . . .

