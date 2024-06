Hva som egentlig utgjør et nasjonalt fellesskap

Æresrelatert kriminalitet

VERDIER / Hva det vil si å være norsk, eller nærmere bestemt å inngå i et norsk verdifellesskap? Filosofen Immanuel Kant – nå 300 år etter hans fødsel – kan være relevant for debatten om ‘norske verdier’, her relatert til Bjøranger og Svenssons nye bok.

Norge er en demokratisk rettsstat med likhet for loven uavhengig av familie, slekt og vennskap. Et stort antall samfunn i dagens verden er derimot basert på klaner eller etnisk-religiøse grupper, med kollektivistiske forestillinger om ære. Denne forskjellen dreier seg om uforenlige normer for samfunnsorganisering, noe som i et flerkulturelt Norge kan føre med seg alvorlige konflikter. Boken Æresrelatert kriminalitet av Terje Bjøranger og Gunnar Svensson har bidratt til økt oppmerksomhet om slike konflikter.

En viktig del av problemstillingen dreier seg om hva det vil si å være norsk, eller nærmere bestemt å inngå i et norsk verdifellesskap. Det er dette fellesskapet innvandrere fra klan-kulturer må integreres i, hevdes det ofte. Andre mener at det viktige ikke er det spesifikt norske i ‘norske verdier’, men overnasjonale, universelle normer . . .