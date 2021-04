Hva skjer etter kollapsen?

Jeg har hørt at når forfatter Carlos Taibo blir spurt om han er anarkist, svarer han oppriktig «enkelte dager». Men til tross for at noen av konklusjonene i Colapso gjenfinnes i libertarianismens litteratur, er det galt å stemple Colapsoboken som en ideologisk pamflett.

Colapso er en samling teser som riktignok er spekulative. Med en forsiktig tilnærming forklarer Taibo hvordan mange nåværende indikatorer kan føre til fremtidsscenarioer som virker mulige eller uunngåelige.

Bokens premisser er allment akseptert av forskere, sosiologer, økonomer og fagfolk fra mange disipliner og er neppe fremmede for leseren. Taibo forsøker å samle alle sine data og hypoteser rundt konseptet kollaps, som et slags anker og en advarsel til sjøfarere for å unngå isfjellet. Han skriver ikke om kriser i syklus eller uunngåelige hendelser, men om et definitivt sammenbrudd.

For mange mennesker er kollapsen allerede et faktum.

En kollaps virker uunngåelig. Koblingene mellom kapitalismen og de mange krisene – økologiske, demografiske, sosiale og økonomiske – styrer sivilisasjonen mot et gitt resultat, selv om resultatet kan ta flere former.

. . .

