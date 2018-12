Hva skjedde med dyrevelferden, Jan Tore Sanner?

Lie er politisk rådgiver i Dyrevernalliansen.

Mens enkelte bekymrer seg for at barna våre lærer sanger som «Bæ bæ lille lam» og «Kua mi, jeg takker deg», klager noen bønder over det de kaller «disneyfisering». Men alle overser de det som egentlige er problemet i vår egen samtid: Opplæring om dyrenes evner og behov er i ferd med å forsvinne ut av skolen!

Dyrevernalliansen har levert flere høringsinnspill for å få dyrene tilbake i læreplanen, men har hittil ikke blitt hørt.

Til nå har kunnskap om dyrevelferd vært en del av læreplanen i naturfag. Kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) skal legge frem nye læreplaner til høring til våren, og i siste utkast var temaet dyrevelferd fjernet helt. Dyrevernalliansen har levert flere høringsinnspill for å få dyrene tilbake i læreplanen, men har hittil ikke blitt hørt. Nå har vi satt i gang en underskriftskampanje for å vise Sanner at mange støtter kravet om å la barn lære å være snille mot dyr. For enten man er bonde, veganer eller bare en helt alminnelig forelder, er nok de fleste enig i dette: Det har en verdi å være god mot dyr. Det er viktig for dyrene, men det er også viktig for oss selv som mennesker og som samfunn.