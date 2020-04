Hva skjedde med barnas rett til privatliv?

«SHARENTING» : Foreldre deler raust av bilder og informasjon om barna sine i sosiale medier uten å vurdere konsekvensene på lang sikt, og uten barnas samtykke.

I artikkel 16 om rett til privatliv i FNs barnekonvensjon står det: «Alle barn har rett til et privatliv. Loven må beskytte barnets privatliv i familien, og beskytte barnet fra ulovlige angrep mot sin ære eller sitt omdømme.»

Norge sluttet seg til barnekonvensjonen i 1991, og siden 2003 gjelder den som norsk lov. Konvensjonen går også foran andre norske lover dersom de er i konflikt med hverandre. Det betyr at alle norske myndigheter, enkeltpersoner og organisasjoner er pålagt å følge bestemmelsene i barnekonvensjonen.

Likevel blir artikkel 16 brutt av foreldre i sosiale medier hver eneste dag, uten at det får noen konsekvenser for foreldrene. Det er barna deres det går ut over. Det verdensomspennende og stadig voksende fenomenet kalles «sharenting».

Ifølge UNICEF Norges Stopp Sharenting-kampanje fra desember 2019 har et barn på 12 år i dag i gjennomsnitt hele 1165 bilder av seg selv i sosiale medier, delt av foreldrene.

Sharenthood av jussprofessor og forelder Leah A. Plunkett handler om hvorfor foreldre bør tenke seg om før de omtaler barna sine i sosiale medier. Boken er en tankevekker for meg som førstegangsforelder og middels aktiv bruker av sosiale medier. Etter å ha lest boken fikk den meg til å bestemme meg for å avstå helt fra sharenting.

Men hvordan kan alle foreldre i hele verden legge bånd på seg til fordel for barnas privatliv? Plunkett skriver: «We want our kids to grow up finding treasure within themselves rather than being mined as part of the adult world’s digital gold rush. How can we get them there?»

Bilder av barna kan misbrukes

Deler du et bilde av barnet ditt på internett, risikerer du at det blir misbrukt. Det er gjort studier som gir grunn til å tro at sharenting innen 2030 vil være årsaken til nesten to tredjedeler av alle identitetstyverier.

