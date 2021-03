Hva med overvåkning i den digitale kultur-revolusjonen?

Har verdens nye store kommunikative fellesskap av flere milliarder smarttelefoner – iPhones Huawei etc – et mulig frigjørende potensial for akselererende forandringer (se artikler om akselerasjonisme)? Antropologiprofessor Thomas Hylland Eriksens nye rikholdige bok Appenes planet – Hvordan smarttelefonen forandret verden er i denne sammenheng nyttig og konkret.

Gjennom de 271 sidene pløyer han seg gjennom et vell av både personlige eksempler, fakta og samfunnsmessige refleksjoner. En større bekymring i boken er hvordan sosiale medier standardiserer og reduserer vårt mangfold: «De sosiale medieplattformene er i sin natur vinklende, forenklende og reduserende.» I kapittelet «Standardisert og unikt», legger Hylland Eriksen samtidig til at det er «noe aristokratisk over kritikken av forenklingene, standardiseringen og homogeniseringen som finner sted i smartmobilens grensesnitt». Og legger til at teknologien både er reduserende og berikende. Mobiltelefonen forenkler nemlig livet til svært mange på kloden, spesielt i Afrika og Asia, der mange ikke har tilgang til internett/PC. Det nye kommunikative fellesskapet er både til glede og nytte – noe også denne avisens nevnte akselerasjonister med sin begjærsøkonomi fremmer.

Erstatter boken

Hva med boken som medium? Boken nevner at unge i dag ikke lenger leser tradisjonelle bøker. En professor forteller dessuten at hennes litteraturstudenter ikke engang leser en hel bok.

. . .

