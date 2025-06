Hva er igjen av et menneske når det ikke lenger finnes?

FOTOGRAFI / I bildene til Øyvind Hjelmen presses vi til å lete oss innover. Det antydende er langt oftere til stede enn det bombastiske. I denne boken kan man reise spørsmålet om hvordan fotografier kan formidles.

En gullfisk i en liten blomstervase bringer frem et ubehag. Det er hva vi ser på et av bokens minste fotografier, bare 25 x 25 mm på et 23 x 19 cm stort ark. Dette i et oppslag der venstresiden er blank.

I møtet med Øyvind Hjelmens nye fotobok, Being here, blir vi tvunget til å reflektere over betydningen av en gjengivelses størrelse. Med dagens teknologi finnes nær sagt ingen begrensning i hvor store bildene i en bok kan være, og detaljrikdommen strømmer mot leseren, slik også enhver høyoppløselig flimreskjerm har økt nokså betraktelig i omfang på kort tid. Man kan skrolle et liv bort, uten å ha sett noen ting.

Hjelmens bilder fremstår som en motsetning. De små fotografiene evner å stanse tiden, for å undersøke hva . . .

