Hva endret Sveriges holdning til NATO?

ESSAY / Ruslands krig og skræmmekampagnen om, at den vil blive udvidet til andre lande, viser seg å være blot et skalkeskjul for en politik, der på lang sigt har til hensigt at binde Sverige stærkere til USAs militære geostrategi – primært gennem NATO. Vi ser nærmere på en af de primært ansvarlige for denne udvikling – forsvarsminister Pål Jonson.

Mange svenskere var nok ved at få kaffe og morgen-croissant galt i halsen, da de i medierne halvanden uge efter nytår fik beskeden, at Sverige var i en situation, hvor landet burde forberede sig på krig. Instruksen kom dels fra överstebefälhavaren for det svenske forsvar, Micael Bydèn, dels fra Carl-Oskar Bohlin, der er statsråd i forsvarsdepardementet og minister for civilforsvar i regeringen Ulf Kristersson, dels fra statsministeren selv. (se fotnote 1)

Sveriges vej mod NATO