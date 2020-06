Husokkupasjon og grasrotanarkisme



BERLIN: 70-tallet kom på mange måter tilbake i Berlin, men med omvendt fortegn: Datidens kamp mot brutal by-sanering og rivning av krigsruinerte boligbygg har i dag blitt snudd til kamp mot gentrifisering og boligspekulasjon.

Publisert: 2020-06-15

Anarkistiske grupperinger spilte en avgjørende rolle for byutviklingen den gangen og gjør det til gagns i dagens situasjon: For ca. ett år siden okkuperte aktivister to bolighus i Reichenbergerstrasse i Kreuzberg i kjølvannet av en demonstrasjon mot økte husleier og gentrifisering der ca. 20 000 demonstranter deltok. I alt ni hus i Berlin ble okkupert denne dagen. Parallelt med bolignøden stiger sympatiene i Berlin-befolkningen for okkupasjon av ubebodde hus og leiligheter. I fjor sommer blusset stridighetene mellom feministiske og skeive anarkister og politiet opp igjen i det okkuperte huset i Liebigstrasse 34 i Friedrichshain. Fra 1970 og frem til i dag har over 630 hus blitt okkupert. 200 av disse har blitt legalisert/godkjent av by-senatet som bokollektiv. For å forstå dagens situasjon må man se litt tilbake i tid:

Venstreradikale autonome

70-tallets Vest-Berlin var omringet av muren, derfor var bolignøden stor. Byregjeringen bestemte at store deler av den gamle og til dels falleferdige bygningsmassen skulle rives og erstattes med moderne boligblokker (som kan sees for eksempel ved Kottbusser Tor i Kreuzberg). Frem til rivningen skulle finne sted, ble nedslitte leiligheter og hus leid ut rimelig til studenter, kunstnere og migrantarbeidere fra blant annet Tyrkia og Hellas. Også den venstreradikale scenen samlet seg i bydelen Kreuzberg på grunn av ovennevnte grunner.

Nye former for samliv ble prøvd ut: Bofelleskap, kollektiver og andre initiativer gjorde bydelen fargerik. Studentbevegelsen, motstanden mot Vietnamkrigen og kapitalismekritikk preget Vest-Berlins ungdom. En av protagonistene fra venstrescenen var anarko-rockeren Rio Reiser (gruppen Ton, Steine, Scherben). Hans låt «macht kaputt was euch kaputtmacht» (ødelegg det som ødelegger dere) ble legendarisk.

«Slaget» (utkastelse av husokkupanter) ved Fraenkelufer i Kreuzberg i 1980 betegnes som fødselen av den venstreradikale-autonome aktivistbevegelsen i Berlin. Over 200 personer ble skadet, 66 ble arrestert. Konflikten mellom statsmakten og anarkistene kulminerte i 1981: Den attenårige Klaus-Jürgen Rattay ble overkjørt av en buss og døde etter protester mot utkastelse av husokkupanter fra åtte hus i bydelen Schöneberg. Rattays død førte til at myndighetenes politikk …