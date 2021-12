Hudfletning af fortællingen om moderne slaveri

The Truth About Modern Slavery

REDNINGSINDUSTRIEN : Det er ikke kun de andre, der bliver udnyttet. Politikere, fagforeningsfolk og filantroper er ved at falde over hinanden i kampen mod moderne slaveri.

«Har du et øjeblik, så vil jeg gerne fortælle dig lidt om, hvordan du kan hjælpe sultne børn i Afrika.» Den slags udsagn blev facere – før pandemien, forstås – sendt i byen med i de rige landes storbyer. Og hvordan kan man dog sige nej til det? Nej, jeg vil ikke hjælpe sultne børn i Afrika. Jeg vil ikke engang høre om det, ikke engang i et øjeblik.

Det tager til gengæld mere end et øjeblik at forklare, hvorfor man ikke vil være med til at understøtte en (i)ngo-industri, der lever af at bilde folk ind, at børn holder op med at sulte i Afrika, hvis blot der var nok godhjertede mennesker i de rige lande som fik sig et sponsorbarn.

Omtrent sådan fungerer fortællingen om moderne slaveri. Slaveri, det kan vi ikke lide. Så bliver der rykket sammen på tværs af politiske fløje, på tværs af forhandlingsborde mellem fagforeninger og arbejdsgivere, mens rige filantroper og medievirksomheder stiller deres megafoner til rådighed for antislaveri-kampagner, og nye (i)ngo’er, institutioner, myndighedsenheder og handleplaner opstår.

I disse år er der faktisk så udbredt konsensus om, at moderne slaveri, menneskehandel og tvangsarbejde skal bekæmpes med alle tænkelige midler, at det er et sandt mysterium, at fænomenet ifølge selv samme folkefront bare vokser og vokser.

Deres eget vrøvl

Dette mysterium har Emily Kenway sat sig for at opklare for den måbende offentlighed i bogen The Truth About Moderne Slavery, som hun åbner med denne konstatering: «Moderne slaveri er . . .