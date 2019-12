Homo politicus: Fra Paris til Baku

DOKUMENTARFILM: DocLisboa har tradisjon for å løfte fram nye talenter. Årets festival var intet unntak.





Young er fast filmkritiker for Modern Times Review. Email:

Publisert: 06.12.2019 Email: neilyounggb@gmail.com Publisert: 06.12.2019

Årets DocLisboa fant sted i den avslappede, men stadig mer polerte, portugisiske hovedstaden fra 17. til 27. oktober og hadde en vemodig stemning av avskjed ved seg. Etter sju år ved roret søker Cíntia Gil – den høyt respekterte direktøren for festivalen som vektlegger ikke-fiksjonsfilm, men som for all del byr på mye mer enn dokumentarer – nye utfordringer hos Sheffields Doc/Fest. Også festivalens «nestkommanderende», italienske Davide Oberto, takket av, for å konsentrere seg om sine oppgaver ved filmfestivalen i Torino. I deres fotsporene følger nå tre nye talenter som har fått vokse fram under Gil og Obertos vinger.

Gil er kjent for sin direkte og tydelige form: usentimental og konfronterende om nødvendig. Ikke overraskende sørget hun personlig for å avlede ethvert tilløp til tårevåte «en æra er over»-taler. Bedre å konsentrere seg om filmene, gjestene, og ikke minst de nye talentene som fikk vise seg fram under det stimulerende og politisk engasjerende arrangementet «Green Years» («Verdes Anos»), som etter 17 festivaler har blitt godt etablert på den portugisiske og europeiske kulturscenen.

Kampvilje

Green Years-programmet har i løpet av de siste festival-årene vært fruktbart for nykommere innenfor filmbransjen, da programmet er forbeholdt nettopp nye talenter – mange av dem studenter, eller nyuteksaminerte fra anerkjente filmskoler. Nytt av året var at DocLisboa hadde åpnet programmets konkurransedel for europeiske produksjoner; tidligere har dette vært forbeholdt portugisiske prosjekter. To av prosjektene som stakk seg ut, hadde verdenspremiere, og de vil trolig bli gjenstand for mye oppmerksomhet framover. Begge filmene fokuserer på politisk engasjerte menn bosatt i travle europeiske hovedsteder. Omfanget og konsekvensene av engasjementet deres er – typisk nok – i stor grad formet og diktert av konteksten de befinner seg i, og særlig av omgivelsenes relative forhold til frihet.

Kontrasten mellom den politiske virkeligheten i Baku og Paris kunne knapt vært større.

Franske Pauline Laplaces A Tiny Country (Un tout petit pays) er en 58 minutter lang karakterstudie av Patricio Salcedo, en middelaldrende mann som ble radikalisert av det franske maiopprøret i 1968. Han tviholder standhaftig på sin anarkistiske overbevisning, til tross for at han er innehaver av en parisisk aviskiosk og dermed på et vis er kapitalist.

Oktay Namazovs 21 minutter lange Labyrinth (Labirint) er en co-produksjon mellom Aserbajdsjan, Ungarn, Belgia og Portugal. Den er også langt på vei et samarbeid (eller kanskje snarere en overensstemmelse) mellom Namazov og filmens subjekt, den tidligere politiske fangen Rashadat Akhundov. Akhundov satt fengslet i tre år for (ifølge filmomtalen) å ha «organisert masseopptøyer» mot Aserbajdsjans sittende president, Ilham Alijev – president siden 31. oktober 2003, gjenvalgt for sju nye år med 86 prosent av stemmene i 2018. Valget ble langt fra ansett som fritt. Akhundov fryktet ytterligere forfølgelse etter at han ble løslatt. Familien hans bor fremdeles i Aserbajdsjan. Akhundov selv, som i mer enn ti år jobbet som bankanalytiker for BP, søkte tilflukt og arbeid i Budapest.