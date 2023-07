«Jeg tror ikke en eneste militær konflikt kan løse et problem.»

NY TID-INTERVJUET / Elisabeth Hoff, WHOs representant i Libya i dag, undret seg over hvorfor Norge involverte seg og lot 700 bomber falle over Libya i 2011: «Det gir overhodet ingen mening.» I 30 år har Hoff i krigssoner som Afghanistan, Syria og Libya – forsøkt å redde liv. Hvordan kan et menneske utholde så mye lidelse?

Med forfatter Truls Øhra / Roma

Bilder fra WHO, og egne opptak.

Norske Elisabeth Hoff fra Verdens helseorganisasjon (WHO) er i Roma for å møte Libyas helseminister, som kommer til barnesykehuset Bambino Gesù. Dette er et av de største barne- og ungdomsmedisinske sykehusene i Europa. At møtet med Libyas minister er lagt dit, skyldes at Italia bistår med ryggmargstransplantasjoner på flere hundre libyske barn. Men mange av dem kan ikke reddes – de dør av kreften de har fått.

Elisabeth Hoff is a Norwegian woman that has worked with humanitarian work for more than three decades abroad (Afghanistan, Syria, Libya). She is now the head of WHO (World Health Organization) with responsibility for Libya.

Da Hoff kom til Libya i 2019, etter sju år i et krigsherjet Syria – antok hun at arbeidet der ville være lettere enn det hadde vært i landet hun kom fra. Libya er stort, men befolkningen er bare på størrelse . . .