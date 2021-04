Hoder som svever over himmelen

The Celestial Hunter av den italienske forfatteren Roberto Calasso ble opprinnelig utgitt i 2016 av forlaget Adelphi som Il Cacciatore Celeste. Boken er nå tilgjengelig for engelske lesere takket være en fin oversettelse av Richard Dixon. De som kjenner Calassos essayistiske prosa, blir verken overrasket av hans Protevs-stil og tankegang eller av tematikken. De som ennå ikke kjenner hans forfatterskap, vil kunne glede seg over hans friske tilnærming til eldgamle emner og forskjellige assosiasjoner.

Boken er en samling av mytologier. Calasso er det 21. århundres myteskriver.

. . .

Kjære leser. Du har i dag lest noen frie artikler. Kom evt. tilbake om en ukes tid for å lese mer. Eller hva med å tegne abonnement? Da kan du kan lese alt (inkludert magasinene). Om du er det allerede, logg inn i menyen (evt mobilmenyen) i toppen.

- annonse -