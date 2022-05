Hitlers favorittregissør Leni Riefenstahl

HISTORIEFORFALSKNING? : Nina Gladitz utfordrer oppfatningen om at Leni Riefenstahl var en genial kunstner med dårlig politisk gangsyn. Hennes dokumentar om filmskaperen har etter en rettssak ligget gjemt i det tyske WDR-arkivet siden 1982. Også reaksjonene på Gladitz’ bok viser hvor vanskelig det er å søke sannhet og gi de svakeste i samfunnet en stemme.

(THIS ARTICLE IS ONLY MACHINE TRANSLATED by Google from Norwegian)