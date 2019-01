Historisk migrasjon som utsiktspunkt til det moderne Kina

Trige Andersen er frilansjournalist og historiker.

Diaspora’s Homeland. Modern China in the Age of Globalization Shelly Chan Duke University Press USA

Udvandringen fra Kina i årene 1840 til 1940 er kun overgået i omfang af den europæiske udvandring til Amerika og den senere massemigrationen fra Indien. Med konstateringen af dette faktum minder Shelly Chan os om to vigtige ting i sin nye bog Diaspora’s Homeland. Modern China in the Age of Globalization: at Europa engang var afsender- snarere end modtagerregion, og at kinesere gennem århundreder er migreret verden rundt. Flere end 20 millioner forlod Kina i ovennævnte periode, og ifølge Chan kan opkomsten af det moderne Kina med fordel undersøges med disse diasporaer som udsigtspunkter.

Mennesker og ting

I en tid med øget fokus på Kina og landets stigende position i den globale orden er Chans brug af migrationsdynamikker som et vindue til dagens forskyvninger i verdens magtbalance både betimelig og tankevækkende. Hendes påstand er at diasporiske øjeblikke har spillet en afgørende rolle for hvorledes kinesiske suverænitetsforestillinger, etableringen af diplomati, debatter om tradition/modernitet og kampe mellem socialisme og kapitalisme har udviklet sig.