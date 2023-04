Historiens slutt – og begynnelse

Frei: Erwachsenwerden am Ende der Geschichte

FRIHET / ‘ Universitet’ var et kodeord for fengsel, å gjennomføre eksamen betydde å sone en fengselsstraff. Albanias transformasjon var tornefull. På frihetens alter gikk fabrikker fallitt, arbeidsplasser forsvant, tusener flyktet til Italia på overfylte skip.

Familien til skolejenta Lea Ypi består av det læreren hennes kaller «intellektuelle». Ordet drypper av misbilligelse. Leas far forsikrer henne om at det bare betyr mennesker med universitetsutdannelse. Og legger til: «Ta det med ro. Til syvende og sist er alle arbeidere. Vi lever i en arbeiderklassestat.»

I denne staten er leppestift, Lux-såpe og nylonstrømper et ‘no-no’, bortsett fra for mistenkelige ‘turister’, som med utenlandsk mynt kan gå til ‘valutashopen’ og skaffe seg den slags. Å stå med ansiktet klistret til vinduet i valutashopen er som å reise i et annet land, noe som bare er mulig i fantasien. Lea har å trøste seg med at hun er heldig som lever under sosialismen. For hadde hun bodd i Vesten, ville hun risikert å bli en lasaron som sang bobdylansanger under broene. Hva nå enn bobdylan skulle bety.

Kodifisering av virkeligheten

Lea tilbringer sin barndom i et Albania på randen av sammenbrudd, der kommunistiske idealer offisielt har erstattet religion. Der det meste er mangelvare, og timelange køer dominerer hverdagen. Der kodifisering av virkeligheten er en nødvendig teknikk for ikke å bli angitt som forræder. Leas foreldre snakker om universitene B., S. eller M., uten å forklare hva de har på læreplanen, eller hvor de befinner seg. Det går lang tid før hun får vite at ‘universitet’ er kodeord for fengsel. At det å gjennomføre en eksamen betyr å sone en fengselsstraff. At studenter som blir lærere, er tidligere fanger som konverterer til spioner. At når studenter «frivillig forlater studiene», betyr det i virkeligheten at de begår selvmord.

For Lea er denne siste stalinistiske utposten ganske enkelt et hjem – det eneste hun kjenner. Menneskene er likeverdige, hjelpsomme, med håp om å bygge en bedre verden. Så blir de feid bort av historien. En dag i desember 1990, året etter Berlinmurens fall, raser også Leas verden sammen. Hun løper til Stalin-statuen med avhugget hode og klamrer seg til de kalde jernbena. Verden har blitt absurd for henne. Landet hennes er plutselig offisielt erklært flerpartistat. Hun er «befridd», uten å ha anelse om hva hun er befridd fra. Hun leter forgjeves etter de riktige svarene, da hun ikke kjenner de riktige spørsmålene. Hun har elsket og stolt på sin familie. Den har vært kilden til all sannhet. Nå kommer hemmeligheter og løgner på bordet. Familien er blitt opphav til all tvil. Hun står ved historiens ende.

Vold og hjemlengsel

Men tiden kommer da det å være intellektuell ikke lenger et skjellsord. I dag underviser Lea Ypi i politisk teori ved The London School of Economics. Det er et pensum beriket med Ypis hardt ervervede innsikter. Albanias transformasjon var tornefull. På frihetens alter gikk fabrikker fallitt, arbeidsplasser forsvant. Tusener flyktet til Italia på overfylte skip, bare for å bli sendt rett tilbake. Hensynsløse pyramidespill ledet til nasjonal konkurs, fulgt av voldelig konflikt. Mennesker levde på knivseggen mellom brustne illusjoner og harde realiteter.

Det er denne knivseggen som aksellererer tenåringen Leas modningsprosess. Den skjærer inn i kjøttet og tillater ingen nøling. Det samfunnet hun legger bak seg, har ingen fremtid. Det hun står foran, må hun forstå som fra en nyfødts vugge. Foreldrenes ‘sannheter’ var løgner. Da den politiske pluralismen gjør sitt inntog, erklærer de at de aldri har støttet partiet, de har bare mestret parolene. Datteren har ikke dette valget. Hun trodde alt de sa, som hun selv gjentok.

Bestemoren er den som kommer nærmest en rollemodell. Uten klage. Uten hat. En som gjennom alle livets komplikasjoner har beholdt kontrollen og aldri unndratt seg ansvar. «Frihet», fastholder hun, «er å være seg nødvendighetene bevisst.» For barnet Lea, som aldri har levd i mer enn én realitet, er det bare å notere fakta: Ting var først sånn, og så ble de helt annerledes. Selv var hun først en, så ble hun en helt annen. Første utenlandstur, til Athen, skaper en følelse hun aldri før har kunnet oppleve – hjemlengsel. Hun vil tilbake dit hun føler seg trygg, midt i oppløsningskaoset.

‘Sivilsamfunnet’

Orienteringskampen og begrepsurskogen byr imidlertid på uunngåelige utfordringer. I likhet med narkotika og andre vestlige perversjoner, blir det resonnert i boken, er det temmelig sikkert at aids snart vil ramme. «Det er friheten», konkluderer bestemor Nini. «Det er umulig alltid å ha kontroll med folk. Jeg antar det er grunnen til at vi trenger disse NGO-ene. Vi kan ikke stole på staten. Det er derfor vi trenger sivilsamfunnet. » ‘Sivilsamfunnet’ var nylig føyd til det politiske vokabularet, mer eller mindre som erstatning for ‘partiet’. Det er noe som er ment å holde til utenfor staten, men samtidig noe som kan ta dens plass. Det skal oppstå organisk, men samtidig må det stimuleres.

De språklige mutasjonene florerer. ‘Liberalisering’ erstatter ‘demokratisk sentralisme’; ‘privatisering’ erstatter ‘kollektivisering’; ‘transparens’ erstatter ‘selvkritikk’; ‘kampen mot korrupsjon’ erstatter ‘antiimperialisme’. ‘Transformasjon’ forblir det samme, men står nå for forvandlingen fra sosialisme til liberalisme istedenfor fra sosialisme til kommunisme. Smertefulle foreteelser skjuler seg bak ordene ‘strukturelle reformer’. Behovet for å kutte kostnader fører til at ufaglært arbeidskraft blir satt på porten i horder.

Så hun slutter å åpne munnen

Både sosialisme og kapitalisme – sånn måtte man konkludere – har forskjellige, men åpenbare slagsider. Og hva det innebærer å skulle bli «som resten av Europa», er på ingen måte noen klar sak. Da urolighetene i Albania 1997 topper seg i voldelig konflikt, topper det seg samtidig for unge Lea. Hun mister stemmen. Hver gang hun prøver å si noe, kommer det bare tårer isteden, så hun slutter å åpne munnen. I dag tolker hun det med to korte setninger: «I 1990 hadde vi intet unntatt håp. I 1997 mistet vi det også.»

Stemmen fikk hun tilbake: «Et samfunn som påberoper seg å gjøre mennesker i stand til å oppfylle sitt potensial, men mislykkes i å utforme strukturer som gjør dette mulig, er også undertrykkende.»

Lea Ypis Frei er en god bok om frihet. Det er en glimrende bok om sannhet.