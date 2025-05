Hinsides orientalistiske myter

Muslim Women and Misogyny

ISLAM / Samia Rahman forsøker å analysere hva det vil si å være muslimsk kvinne i Storbritannia i dag. Barrierer i form av tilsløring, senking av blikket eller fysisk adskillelse av kjønnene er ifølge henne «en misforståelse av islams visdom».

To tradisjonelle fremstillinger av den muslimske kvinnen har vært rådende i kulturen i det globale nord: Den ene seksualiserer og objektiverer henne, den andre fremstiller henne som et undertrykt offer for sin egen kultur og religion. Som kritikere fra Edward Said til Gayatri Spivak har påpekt, har den muslimske kvinnen i disse fremstillingene ingen stemme, det er alltid noen andre som snakker for henne.

Ikke denne gangen. Samia Rahman, datter av førstegenerasjons muslimske immigranter i Storbritannia på slutten av 1900-tallet, har skrevet boken Muslim Women and Misogyny for å forsterke mangfoldet av muslimske kvinnestemmer. Hun har tatt hensyn til de siste tiårenes rikelige utvikling, fra presset i sosiale medier til islams beryktede rolle som et prakteksempel på kvinnefiendtlighet i ulike sammenhenger. Fra de hvite politikerne som ønsker å frigjøre muslimske kvinner fra muslimske menns dominans, til de nye generasjonene av hvite menn, som er samlet i mannosfæren og incel-kulturene, som mener at kvinner er årsaken til alle deres problemer og ser løsningen i å underlegge alle kvinner menns dominans (de muslimske kvinnenes antatte tro).

Myter

Jo da, bekrefter Rahman, det finnes kvinnehat i muslimske miljøer. Men den underliggende antakelsen om at det må være så vanskelig å være muslimsk kvinne fordi islam er så eksepsjonelt forferdelig, . . .

Kjære leser.

For å lese videre, opprett ny fri leserkonto med din epost,

eller logg inn om du har gjort det tidligere.(klikk på glemt passord om du ikke har fått det på epost allerede).

Velg evt abonnement





Følg redaktør Truls Lie på X(twitter) eller Telegram