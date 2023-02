Hilsen til mordere

APROPOS STATSLEDERE / Her er noen av de mørkeste kapitler i norsk pressehistorie i intim flørt med fascismen i trettiårene – der man hilste Adolf Hitlers maktovertagelse velkommen. Dessuten senere, en norsk statsminister hyllest til Nixon, mens USA sto bak overgrep etter overgrep.

Av Kjell Cordtsen

ORIENTERING Nov. 1972, ansvarlig redaktør

Blar vi tilbake til gamle avisårganger – til 30-årene – finner vi et Norge som knapt nok eksisterer i ettertidens versjon av det som skjedde.

Perioden rommer noen av de mørkeste kapitler i norsk pressehistorie, og den viser oss industriledere, politikere og partier i intim flørt med fascismen og reaksjonen ute i Europa.

Utenrikspolitisk var det forholdet til Tyskland som dominerte. Blant aktørene finner vi hele ledersjiktet i den konservative presse, som hilste Adolf Hitlers maktovertagelse velkommen. (Ranik Halle, inntil ganske nylig sjef for Høyres Pressekontor, den gang redaktør i Fedrelandslagets organ ABC, krevde sågar fredsprisen til Mussolini og Hitler.)

Konsentrasjonsleirenes fanger arbeidet, var tilfredse og hadde faktisk aldri hatt det tryggere og bedre.

Hyllest av Hitler og Franco

Vi finner presidenten i Norges Industriforbund som valfartet tyske handelskammer med foredrag der han priste Hitler for å ha reddet Europa fra bolsjevismen. Og vi finner igjen og igjen Aftenposten, som på sin 75-års dag lot seg kurtisere av Hitlers propagandaminister, dr. Goebbels. Aftenposten sendte deretter sin utenriksmedarbeider, senere utenriksredaktør Niels J. Mürer til «det nye Tyskland», hvorfra han kunne rapportere at konsentrasjonsleirenes fanger arbeidet, var tilfredse og faktisk aldri hadde hatt det tryggere og bedre.

Vi finner også de blodflekkede dokumentene om Carl von Ossietzky, fredskjemperen og pasifisten, som halvt ihjelslått i en nazistisk konsentrasjonsleir ble tildelt Nobels fredspris, til akkompagnement av et samstemmig protestbrøl fra Goebbels, Aftenposten, Morgenbladet, Sjøfartstidende, Nationen og deres politiske medspillere.

Og vi ser at da Franco gikk til storm mot den spanske republikk, effektivt understøttet av sine fascistiske våpenfeller i Tyskland og Italia, så fant han også ivrige forsvarsadvokater i den samme norske pressen. Dette mens norske redere seilte med forsyninger til de fascistiske opprørshavnene, og Rederforbundet, Industriforbundet og Norges Handelsforbund ivret for norsk representasjon i de Franco-besatte områdene.

Aftenposten

Dette er noen av skamflekkene fra en periode som få i dag i 1972 vil kjennes ved, og som de færreste mellom 15 og 45 egentlig kjenner til.

Mellom 30-årene og dem ligger nemlig 9. april 1940. Okkupasjonstiden skapte på mange hold en følelse av nasjonalt fellesskap, og en samarbeidsideologi tok form, med utenriks- og militærpolitikken «hevet over partiene». Man glemte for å kunne forsones. Alle ble med ett demokrater.

#Aftenposten kunne med en nesten umerkelig omlegging av sine redaksjonelle synsmåter igjen la kampen mot bolsjevismen komme i første rekke etter hvert som den kalde krigen utviklet seg. Sigurd Konstad, mannen som en gang hyllet Adolf Hitler for å ha reagert «med den frie manns instinkter» overfor tysk arbeiderbevegelse, og som støttet Franco og hans fascister med attesten «Spanias beste elementer», var snart tilbake som avisens utenriksredaktør.

Carl von Ossietzky ble tildelt Nobels fredspris, til akkompagnement av et samstemmig protestbrøl fra Goebbels, Aftenposten, Morgenbladet, Sjøfartstidende og Nationen.

Ingen skal bli forbauset over at denne pressen lot seg engasjere i et korstog mot alt som på noen måte kunne minne om «kommunisme». Ingen skal heller bli forbauset over at ledende sosialdemokrater innenfor rammen av en slik allianse lot seg påvirke til å skrinlegge en gang for alle de gamle ideene om klassekamp og utbytting.

Vietnamkrigen

Norge støttet Frankrikes kolonikrig i Indokina. NATO-rådet vedtok enstemmig, og med tilslutning fra de norske sosialdemokrater Lange og Gerhardsen, en resolusjon hvor de uttrykker «sin helhjertede beundring» for denne krigen. De norske sosialdemokrater var nemlig kommet til «at de frie nasjoners motstand i Sørøst-Asia som i Korea er i dypeste harmoni med Atlanterhavssamfunnets mål og idealer».

Slike uttalelser bandt og forpliktet. Medansvar, unnfallenhet og passivitet har siden preget det offisielle Norges holdning til Vietnamkrigen i dens skiftende faser – fra den franske fremmedlegionens herjinger og frem til USAs systematiske folkemord under presidentene Johnson og Nixon.

I dag vil enhver noenlunde velutstyrt høyregutt føle ubehag ved konfrontasjon med ideologi og atferd fra 30-årene, inkludert advarslene fra daværende statsminister Jens Hundseid mot å gjøre «vårt land til en internasjonal søppelkasse, rent rasebiologisk sett». Men fortsatt kan statsminister Lars Korvald nå i 1972 sende følgende telegram til president Nixon, uten at LO eller bispekollegiet går i protestmarsj av den grunn:

«På den norske regjerings og egen vegne ber jeg dem motta de beste lykkønskninger i anledning Deres gjenvalg som De forente Staters president. Den norske regjering ser fram til å fortsette det nære og vennskapelige samarbeid med Deres regjering. Jeg ønsker Dem all lykke i Deres høye embete og i Deres anstrengelser for å fremme fred i verden og internasjonalt samarbeid».

Dette sto å lese i norsk presse samtidig med at Korvalds livorgan Folkets Framtid gjenga et intervju med statsministeren under tittelen: «Lars Korvald – en saklighetens apostel».

Og siden saklighet stadig er å holde seg til saken, skal vi her presentere noen knappe kjensgjerninger om den mann og det regime apostelen har adressert sitt telegram til:

USA har i perioden 1965–1971 sluppet åtte millioner tonn bomber over Indokina – det meste over Vietnam. Denne voldsomme konsentrasjon av bomber over et land med Norges flateinnhold er 3,5 ganger større enn den bombelast som falt over samtlige krigsskueplasser under den annen verdenskrig.

Folkemord

Av en befolkning i hele Indokina på anslagsvis 45 millioner er 4,5 millioner – det vil si 10 prosent – av sivilbefolkningen drept eller alvorlig skadet. (Den internasjonale kommisjon til granskning av USAs krigsforbrytelser, under Gunnar Myrdals ledelse, har regnet ut at 1 av 15 sivile er blitt såret og 1 av 35 drept.)

I tillegg til de sivile ofrene kommer så de som er blitt drept i regulære kamphandlinger.

Dette er folkemordet i Vietnam.

Kulturmord

Dessuten er mer enn 10 millioner mennesker – en fjerdedel av befolkningen – drevet på flukt av kamphandlingene eller tvangsflyttet som ledd i det amerikanske «pasifiseringsprogrammet». Denne veldige skare av flyktninger og deporterte er blitt internert i såkalte strategiske landsbyer eller stuet sammen i storbyslummen.

På denne måten har okkupantene brutalt revet opp det eldgamle bondesamfunnets sosiale struktur og skapt uoverskuelige sosiale og psykiske problemer.

Dette er kulturmordet i Vietnam.

Miljømord

Videre har USA – foruten å bombe sykehus, skoler, boligområder, damanlegg og industri i dette fattige landet – også oversprøytet Vietnam med giftige kjemikalier, som vi ennå ikke kjenner den fulle virkning av. Mellom 80 og 100 millioner liter giftstoffer er gått med – til å ødelegge avlingene og fjerne løvet av trærne.

Nesten en femtedel av skogområdene i Sør-Vietnam er blitt sprøytet, og over 160 millioner tonn ris er ødelagt.

Andre skogområder er jevnet med jorden av bulldosere og sprengbomber – og nærmere 30 millioner bombekratre fylt med vann har skapt ideelle vilkår for utklekking av malariamygg.

Dette er miljømordet i Vietnam.

USAs forbrytelser mot menneskeheten

Ennå vet man ikke tilstrekkelig om de genetiske virkninger av USAs giftkrig. Men man har allerede kunnet konstatere en overhyppighet av fosterskader og av kreft.

(Et av de sprøytemidler USAs flyvåpen har øst ut over Vietnam – det såkalte T-2-4-5 – er forbudt i Skandinavia på grunn av dets kreftfremkallende virkning.)

#Napalm kleber seg stadig mer effektivt til huden mens den brenner, og splintbomber som trenger inn i kroppen med dusinvis av små nesten usynlige prosjektiler, er det andre av USAs bidrag til listen over forbrytelser mot menneskeheten.

– Dette er kanskje verre enn jødeforfølgelsene, enda man trodde at ingenting kunne bli verre, skriver sjefredaktøren i det LO-eide Aftonbladet, Gunnar Fredriksson, om denne krigføringen.

Advarslene fra statsminister Jens Hundseid mot å gjøre «vårt land til en internasjonal søppelkasse, rent rasebiologisk sett».

Flere av disse krigsforbrytelsene har funnet sted i , xons presidenttid enn i noen tidligere periode. Flere bomber har falt over Indokina siden han overtok enn det gjorde under hele Lyndon B. , hnson#s funksjonstid.

Det er denne mannen Norges statsminister og regjering «ser fram til å fortsette det nære og vennskapelige samarbeid med». Det er denne mannen Norges statsminister – saklighetens apostel – tillegger høyverdige «anstrengelser for å skape fred i verden».

Dette telegrammet er mer enn en høflighetserklæring. Det er en knapp og konsis sammenfatning av norsk fantasiløshet og engasjement på den internasjonale plan – en skammelig støtte på linje med 1930-årenes unnfallenhet overfor fascisme og reaksjon.

I denne situasjonen må vår linje være: aldri å gi opp i kampen for en ny erkjennelse og en ny solidaritet.