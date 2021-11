Herfra til helvete og tilbake

Ilaug er utdannet innen markedsføring og informatikk. Han gjorde seg bemerket for sin deltagelse i redningsarbeidet under terrorangrepet på Utøya 22. juli 2011. Ilaug var blant de frivillige hjelperne som av avisen VG ble kåret til «årets navn» i 2011 og som i 2012 ble tildelt Torstein Dales minnepris av Røde Kors i Norge, og hedret av Norges Livredningsselskap. Ilaug ble i Kongen i statsråd 15. juni 2012 tildelt Medaljen for edel dåd i sølv.