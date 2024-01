«Hendene hennes var en vei / av pustende trær»

Kosmos’ beibi, Dikt i samling

POESI / Kosmos’ beibi av Gunnar Wærness, og Samling av Erling Kittelsen er to bøker som har en likhet i hvordan de strekker seg bort fra det personlige (forfatter)jeget og låner stemmer fra omgivelsene. Sistnevnte gjør narr av kulturturisten og New Age-forbrukeren som den ene måneden går på kveldskurs i sufisme og den neste i sjamanistisk tromming. av Gunnar Wærness, ogav Erling Kittelsen er to bøker som har en likhet i hvordan de strekker seg bort fra det personlige (forfatter)jeget og låner stemmer fra omgivelsene. Sistnevnte gjør narr av kulturturisten og New Age-forbrukeren som den ene måneden går på kveldskurs i sufisme og den neste i sjamanistisk tromming.

Ved dette årsskiftet ser vi i NY TID nærmere på noen av årets diktutgivelser.

Men først to spennende diktere som begge ga ut to diktsamlinger i fjor: Av Cornelius Jakhelln utkom forsinket samtidig Livshjulet og Min verden av vrak og vindu mot nåden (Cappelen). Og fra lommeforlaget Antipode Films kom det to diktsamlinger av legendariske Øystein Wingaard Wolf: Min barndom og Oransje. Begge disse dikterne er snart unike i Norge ved å skrive en poesi basert på billedspråk og visuelt talent.

Mønsterrimede sonetter om lukkede fiskemottak og militærbaser er uvanlig servering.

Alle fire diktsamlingene dreier seg om en uprivilegert barndom beskrevet i et fantasifullt lys. Wolf er med jødisk far oppvekst i Oslo-arbeiderklassen på Teisen: Her møter kaptein Nemo romhunden Laika, og «Pappa hadde fått låne penger til en stor leilighet / Han stekte spansk omelett, plystret og fektet, / hadde aldri likt seg i en Gerhardsengate». Mens Cornelius Jakhelln, hjemkommet til Sørlandet fra Berlin under pandemien, drar skolemobbingen frem fra minnet og observerer hvordan «de forfalne hyttene på holmene er revet». Han minnes moren: «Snøfnuggene virvler forbi vinduene / i den hvitmalte sørlandsbyen / De er her bare en eneste gang / Slik er det også med folk.»

Nobelprisblank

Jo Eggen, en dikter som i likhet med Jakhelln har formsansen preget av det norrøne, fortsatte i år sin mangeårige serie diktsamlinger med motiver fra . . .