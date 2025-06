Helsingfors-effekten

The Helsinki Effect

DIPLOMATI / Hva NATO ikke klarer i dag? Med en mildt satirisk ytre innpakning og en dødelig alvorlig kjerne viser Arthur Francks beretning om den banebrytende Helsingfors-avtalen fra 1975 den store historisk betydningen av en diplomatisk prosess som i sin samtid ble ansett som både kjedelig og irrelevant.

Det hender dokumentarfilmregissører produserer en film som blir en umiddelbar klassiker. Arthur Francks underholdende og dypt innsiktsfulle The Helsinki Effect er en av de få.

Filmen hans, som også legger også vekt på den krevende diplomatiske prosessen som kulminerte etter år med forhandlinger på Konferansen for sikkerhet og samarbeid# i Europa (KSSE), passer perfekt til dagens urolige tider, hvor så mye av etterkrigsordenen ser ut til å smuldre opp foran øynene på oss.

En gang hemmelig

Franck henvender seg direkte til publikum i sin skarpsindige fortelling og påpeker at til tross for alle de tusenvis av timene med arkivmateriale han har tilgang til, er opptakene fra diplomatiske konferanser i hovedsak temmelig blodfattige – timevis med innlegg som holdes av stort sett kjedelige og triste mennesker i kjedelige og støvete lokaler.

Bresjnev presset europeiske ledere til å bli enige om en sikkerhetsarkitektur etter krigen

De en gang hemmelige memoene, som gir et klarere bilde av hva som foregikk bak kulissene, bidrar til å gjøre handlingen mer levende, og den kunstneriske bruken av KI til å gi simulerte stemmer til sentrale figurer – først og fremst Sovjetunionens leder Leonid Bresjnev og USAs utenrikspolitiske sjef Henry Kissinger (som døde så sent som i 2023, 100 år gammel) – gir liv til hendelsene for et halvt århundre siden.

Konferansen var Bresjnevs idé, og målet hans var enkelt: å sikre en skriftlig garanti for at Europas grenser ville bli respektert. På slutten av 1960-tallet var det ingen i Europa som virkelig satte spørsmålstegn ved de etterkrigsgrensene som Stalin hadde presset gjennom på Jalta-konferansen i 1945, og som resulterte i at det ble trukket et jernteppe mellom Øst- og Vest-Europa, som Churchill uttrykte det i sin berømte tale i Fulton i Missouri i 1946.

Men sovjetisk usikkerhet gnagde på Bresjnev, og han presset europeiske ledere til å bli enige om en sikkerhetsarkitektur etter krigen, som anerkjente de eksisterende statsgrensene som ukrenkelige.

Tre ‘pakker’

Europeerne ble til slutt enige, men ikke før lange forhandlinger i Genève hadde resultert i tre temaer eller ‘pakker’ som skulle tas opp i avtalen: grenser, økonomi og menneskerettigheter. Pakke 3 – som omfattet menneskerettigheter, pressefrihet og fri bevegelighet for folk – var mest problematisk for Kreml. Bresjnevs politbyrå klaget over at den truet innenrikspolitikken, og ville ikke ha noe med den å gjøre. Men europeerne, under ledelse av den listige finske presidenten Urho Kekkonen, som hadde sagt ja til å være vert for den avsluttende konferansen, . . .

