Hedges i NY TID

JOURNALISTIKK : Denne gangen gjengir NY TID to lengre artikler med tillatelse av den kjente amerikanske Pulitzerprisvinnende forfatteren, journalisten og aktivisten Chris Hedges.

Den prisbelønte Hedges er en av de internasjonalt best kjente kritikerne av Israels politikk i Midtøsten. Ikke minst er han kjent i USA, der han selv ble utdannet ved det prestisjetunge Harvard-universitetet. Han har fått føle på kroppen hvordan det er å bli stemplet som antisemitt etter et langt liv som antirasist og i kamp mot undertrykking av minoriteter i de tyvetalls krigene han har dekket som journalist i flere tiår. Hedges er opptatt av undertrykking av minoriteter og annerledestenkende, men er selv offer for undertrykking og marginalisering.

Som journalist og pulitzerprisvinner er Chris Hedges en særs etterspurt foredragshlder og produktiv journalist som også har skrevet en rekke bøker. Det var tankevekkende å lese hans War Is a Force That Gives Us Meaning >(2003). Boken ble en bestselger og nominert til en rekke priser.

ISIS og Israel?

Hedges invitasjon til å delta på en fredskonferanse ved University of Pennsylvania i 2014 ble kansellert (meldte . . .