Hatet øker

PARTIET FOR / Våpenprodusenter som støtter folkemordet. Logikken ser ut til å være fullstendig borte, men logikken finnes, og den ligger i lommen til dem som tjener.

Jeg bærer med meg tre kulturer i hjertet: norsk, russisk og ukrainsk. Min far var halvt norsk, fra kolanordmennene, og halvt russisk, og min mor var ukrainsk. Jeg vokste opp i en liten by på Krimhalvøya, ved bredden av Svartehavet. Den gangen var det Sovjetunionen, og vi tenkte lite på om noen var russisk, ukrainsk eller noe annet. Det viktigste var hvem du var som menneske.

Hele livet har jeg snakket russisk, og den russiske litteraturen har preget meg dypt.

Hele livet har jeg snakket russisk, og den russiske litteraturen har preget meg dypt. I dag forventes det at man tar side – men hvordan kan jeg det, uten å splitte meg selv i tre? På skolen lærte vi både russisk, ukrainsk og andre språk og ble kjent med ulike kulturer gjennom historie, litteratur . . .

Kjære leser.

For å lese videre, opprett ny fri leserkonto med din epost,

eller logg inn om du har gjort det tidligere.(klikk på glemt passord om du ikke har fått det på epost allerede).

Velg evt abonnement





Følg redaktør Truls Lie på X(twitter) eller Telegram