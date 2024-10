Hardangerakademiet for fred, utvikling og miljø er en ideell organisasjon som har holdt sine årlige sommersymposier i Jondal siden 2000. Under sitt tidligere navn, Nordisk Fredsakademi, har man her arbeidet med fredsspørsmål og mulighetene for å løse små og store konflikter gjennom menneskemøter og dialogarbeid.

Johan Galtungs forskningsarbeid og lange internasjonale erfaring i konflikthåndtering og fredsbygging på alle plan, ligger til grunn for symposiene hvor han i alle disse årene har holdt sitt «State of the world»-foredrag. Galtungs slektsnavn har sine røtter i Jondal, og hytta hans i Jondal ble etter hvert hans norske base. Med utgangspunkt i, og inspirert av Galtung og fredssymposiene, ble Hardangerakademiet i Jondal etablert.

Hardangerakademiets primære mål er fredsarbeid på alle plan. Vi ser hvordan vår klodes klimasituasjon og den tilsynelatende fastlåste økonomiske vekstideologien er tett sammenvevet og lett kan føre til væpnede konfliktsituasjoner og ufred. Derfor er utvidelsen av vår målsetting til de tre områdene fred, utvikling og miljø en logisk prosess som åpner for større perspektiver.

Verden står foran store utfordringer, jordens beboere ved kanskje tidenes viktigste veivalg. Verdens fredsorganisasjon FN har satt fokus på de mest sentrale problemer og har utpekt tre store mål. Satsing på fred, utvikling og miljø, er en opplagt vei å gå i den situasjonen verden nå står. Fredelige konfliktløsninger, rettferdig utvikling og bærekraftig bruk av naturen er verdier som er eksistensielt nødvendig for vår fremtid.

Se https://hardangerakademiet.no