SELVSTENDIGHET: Folket på Grønland er avhengig av omverdenen, men øyner et håp om løsrivelse basert på egne naturressurser og mektige investorer.

Vinterens lengsel Sturla Pilskog,Sidse Torstholm Larsen (Danmark, Norge, Grønland)

I Vinterens lengsel (Håbets Ø på dansk) følger vi tre personer: unge Kirsten i fiskefabrikken, terapeuten Gideon og prosjektkoordinatoren Peter. Vi blir introdusert for byen Maniitsoq, et lite tettsted med 3000 innbyggere på vestkysten av Grønland som lider under økonomisk nedgang.

Regissørene Sturla Pilskog og Sidse T. Larsen har en klar forståelse av Grønlands historie og situasjon, men i stedet for å fortelle velger de å vise dem til oss gjennom nydelige bilder som observerer situasjoner. Den sparsommelige dialogen er valgt ut med stor omhu. Her sies bare det som må sies, og ikke noe mer.

Drømmen om å bli en selvstendig nasjon later fremdeles til å ligge langt unna.

Vestens livsstil ble påprakket Grønlands inuitter på 1800-tallet via kristendommen. Det nomadiske folket ble tvunget til å slå rot. Områdene rundt misjonssentrene tømtes for vilt, og næringsgrunnlaget forsvant. De ble fullstendig avhengig av import av varer og handel med Danmark, noe som førte til en økonomisk sårbarhet og avhengighet som fortsatt virker umulig å løsrive seg fra. Vi blir ikke servert denne historien i filmen, men vi ser konsekvensene av en traumatiserende fortid.

Fylla gir avbrekk

Kirsten jobber på fiskefabrikken, og kameraet følger hennes monotone arbeid i lange sekvenser. Ved siden av henne jobber en sliten eldre kvinne som gjør de samme bevegelsene, iført de samme arbeidsklærne. Dette er Kirsten og hennes framtid.

De unge hører på radio og drømmer om å gå på Eminem-konsert, men flybilletter til 1200 euro er uoverkommelig. Drømmen forblir bare en drøm for de fleste. Andre pakker kofferten og drar til Nuuk eller Danmark.