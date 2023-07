Hanford: En kjernefysisk kirkegård

Atomic Days: The Untold Story of the Most Toxic Place in America

USA / Hanford er klassifisert som et av USAs giftigste steder. Forfatteren kaller det en tikkende bombe à la et Tsjernobyl. Dette er det dyreste miljøsaneringsprosjektet verden har sett, og det mest forurensede stedet på hele planeten.

Verden står overfor store energiutfordringer. Kjernekraft vil ifølge mange være en relativt rask og effektiv måte å få til det grønne skiftet på. Men er det så enkelt? Vil vi klarer å rydde opp og sikre det kjernefysiske avfallet etterpå? Og er viljen til å gjøre det stor nok? Boken Atomic Days viser at fortellingene denne industrien er tuftet på, er full av forurensning, overgrep og ubesvarte spørsmål.

Hanford-området (Hanford Site) er et stort utrangert produksjonskompleks for atomvåpen langs Columbiaelven i delstaten Washington, som grenser mot Canada. Anlegget ble etablert i 1943 og ble en del av Manhattan-prosjektet, et storstilt program for å bli først i verden til å fremstille en atombombe. Ved byen Hanford etablerte amerikanske myndigheter den kjente B-reaktoren, som sto for den første fullskalaproduksjonen av det radioaktive grunnstoffet plutonium – både et nødvendig brensel i kjernereaktorer og sprengstoff i atomvåpen. Dette førte til verdens to første atombomber, som ble sluppet over Japan i 1945.

I løpet av den kalde krigen ble prosjektet utvidet med åtte nye reaktorer og andre . . .

