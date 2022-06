Gullet fra ofrene for holocaust

under andre verdenskrig. Gullet finansierte blant annet konsentrasjonsleirenes fabrikker. FALSKHET : «Nøytrale» land som Sverige og Sveits skodde seg på enorme stjålne gullinntekter brukt av Hitlers Tysklandunder andre verdenskrig. Gullet finansierte blant annet konsentrasjonsleirenes fabrikker.

En maidag et drøyt år etter at andre verdenskrig var over, var den svenske riksbanksjefen Ivar Rooth gjest hos sine kolleger i Sveits. Begge landene var under sterkt press fra den såkalte trepartskommisjonen, ledet av USA med England og Frankrike som assistenter.

Seiersmaktene krevde tilbakebetaling av alt det stjålne gullet som nøytrale land hadde fått fra Berlin under krigen. Sveitserne hadde i utgangspunktet avvist kravet. Samtlige gulltransaksjoner med det tredje rike hadde skjedd på vanlige forretningsvilkår, mente de. Det ble ikke anerkjent noe grunnlag for krav om tilbakebetaling.

Den første høringen i mars 1946 hadde endt i kollaps. Landets sjefsforhandler Walter Stucki forlot Washington . . .